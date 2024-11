Rząd przyznał 1500 zł na opłaty żłobkowe" dla pracujących rodziców małych dzieci. Gminy natychmiast podniosły do poziomu 1500 zł opłaty za żłobki. Czy podobnie gminy postąpią po wprowadzeniu:

1) świadczenie wspierającego (prawie 4000 zł dla 2024 r.)

2) dodatku dopełniający 2520 zł (od 1 stycznia 2025 r., wypłata z wyrównaniem w maju 2025 r.)

- w odniesieniu do MOPS? Formą takiej podwyżki byłyby zmiany w tabelach dochodowości dla usług opiekuńczych. Jak wygląda taka tabela?

Kwestia utraty ulg w MOPS jako skutek otrzymania dodatku dopełniającego była przedmiotem Posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 24), 08 października 2024).

Senator Agnieszka Gorgoń-Komor zapytała o to, czy czy dodatek dopełniający będzie wliczany do dochodu przy ustalaniu odpłatności za usługi opiekuńcze. Pani Senator mówiła tak: "Czy w tej ustawie jest taka wzmianka? Czy to będzie wliczane do dochodu, czy nie będzie wliczane? Chciałabym, żebyśmy jasno to powiedzieli, bo wiele pism, które trafia do naszych biur senatorskich, właśnie tego dotyczy. Nie wylejmy dziecka z kąpielą. Mówimy dzisiaj o bardzo delikatnej materii, o problemach osób z niepełnosprawnością. Często ta niepełnosprawność jest od urodzenia i zawsze jest za mało pieniędzy… My zdajemy sobie sprawę, że ocena skutków finansowych powinna być bardzo skrupulatna. Ja chciałabym się dowiedzieć, czy to będzie wliczane do dochodu, czy nie – bardzo konkretnie."

Na co Główny Specjalista w Wydziale Prawnym w Departamencie Pomocy Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Anna Prekurat odpowiedziała:

"Jeśli chodzi o usługi opiekuńcze, to dodatek dopełniający będzie dochodem w ramach pomocy społecznej i nie tylko, bo w różnych innych świadczeniach też. Jest to dochód osoby, który ta osoba może przeznaczyć na te potrzeby, które po prostu w danym momencie są niezbędne. Tak więc czy do świadczeń pieniężnych, czy do usług w pomocy społecznej ten dodatek będzie, tak samo jak renta socjalna, na tych samych zasadach, dochodem. Tu jak gdyby nie ma… On jest tak samo traktowany do celów ustalenia dochodu na potrzeby pomocy społecznej."

Z dalszej dyskusji wynika, że dostatek dopełniający dlatego ma tak wysoką wartość, aby osoba niesamodzielna mogła sobie dokupić usługi opiekuńcze.

Anna Prekurat: (…)Nie wszystkie osoby potrzebują usług opiekuńczych. Generalnie jest to danie dochodu do dyspozycji – tak żeby z tego dochodu osoba mogła sobie kupić to, co jej w danym momencie jest potrzebne, bądź zapłacić za usługę, jeśli jej sytuacja tego wymaga.

Dodatek dopełniający 2025 r. (wypłata od maja 2025 r. z wyrównaniem od stycznia)

Fragmenty ustawy:

USTAWA

z dnia 27 września 2024 r.

o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw[1])

Art. 1. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2194) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej oraz dodatku dopełniającego.”;

2) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalając całkowitą niezdolność do pracy, lekarz orzecznik, za zgodą osoby ubiegającej się o rentę socjalną lub jej przedstawiciela ustawowego, zgłoszoną nie później niż w trakcie badania tej osoby, ustala niezdolność tej osoby do samodzielnej egzystencji, na zasadach i w trybie określonym ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu uzyskania świadczenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2024 r. poz. 256, 859 i 1246), lub dodatku dopełniającego, o którym mowa w art. 6a.”;

3) po art. 6 dodaje się art. 6a–6c w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. Osobie uprawnionej do renty socjalnej, będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, przysługuje dodatek dopełniający w wysokości 2520 zł.

2. Dodatek dopełniający przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o ten dodatek lub jej przedstawiciela ustawowego.

3. Dodatek dopełniający przyznaje się również na wniosek innej osoby albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) – dyrektora centrum usług społecznych, działających za zgodą osób, o których mowa w ust. 2.

4. Dodatek dopełniający wypłaca się z rentą socjalną.