Wynika to z Programu PFRON "Aktywny samorząd" Obszar E. Program jest wieloletni. Wprowadza dodatek na pokrycie kosztów opłaty za energię elektryczną w formie refundacji kosztów energii elektrycznej, związanych ze zwiększonym jej zużyciem w związku ze stałym, intensywnym korzystaniem z koncentratora tlenu lub respiratora. W kolejnych latach termin przyjmowania wniosków będzie ogłaszany na witrynie internetowej PFRON (jako komunikaty do programu „Aktywny samorząd”).

Dodatek do energii elektrycznej tylko dla osób z orzeczeniem

W dniu 19 czerwca 2024 r. Rada nadzorcza PFRON wprowadziła do programu „Aktywny samorząd” pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej (Obszar E). Wtedy ustalono, że wnioski będą przyjmowane od dnia 28 października do dnia 30 listopada 2024 r. Jest to dodatek na pokrycie kosztów opłaty za energię elektryczną w formie refundacji kosztów energii elektrycznej, związanych ze zwiększonym jej zużyciem w związku ze stałym, intensywnym korzystaniem z koncentratora tlenu lub respirator

Za jakie okresy jest dodatek do prądu elektrycznego - przykłady

Dodatek obejmuje koszty na prąd poniesione od dnia 1 lipca 2024 r. Okres objęty refundacją kosztów opłaty za energię nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (600 zł) i krótszy niż 3 miesiące (300 zł).

4 przykłady;

wniosek złożony w październiku 2024 r., może obejmować dodatek za miesiące: lipiec-wrzesień (3 miesiące – 300 zł),

wniosek złożony w listopadzie 2024 r., może obejmować dodatek za miesiące: lipiec-październik (4 miesiące – 400 zł),

wniosek złożony w styczniu 2025 r., może obejmować dodatek za miesiące: lipiec-grudzień (6 miesięcy – 600 zł),

wniosek złożony w marcu 2025 r., może obejmować dodatek za miesiące: wrzesień-luty (6 miesięcy – 600 zł).

Ważne Można złożyć wniosek o dodatek za każdy miniony miesiąc. Pierwszy miesiąc, za który można przyznać dodatek, to lipiec 2024 r. Przysługuje tylko jeden dodatek za każdy miesiąc w roku.

Udar, ciężki wypadek albo rak nie dają prawa do dodatku do prądu. Niezbędne orzeczenie o niepełnosprawności

Osoba posiadająca stopień niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności), która korzysta z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej. tj. pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/ zespołu domowego leczenia tlenem.

Kto jest Wnioskodawcą, kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć: