W przyszłym roku poza niedzielami będzie 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Dzięki wolnej Wigilii wystarczą dwa dni urlopu, by w grudniu przez tydzień nie pracować.

W maju, czerwcu, listopadzie 2025 r. czterodniowe weekendy za jeden dzień urlopu [Kalendarz]

Reklama

Korzystny układ świąt pozwala skorzystać z tzw. długich weekendów. W przyszłym roku dzięki wolnej Wigilii wystarczą dwa dni urlopu przed świętami (22 i 23 grudnia), by przez tydzień nie pracować. Pięć dni urlopu między Bożym Narodzeniem a Trzech Króli (29,30 i 31 grudnia oraz 2 i 5 stycznia) pozwoli na dwutygodniowy odpoczynek.

Czterodniowe tzw. długie weekendy będzie można zaplanować w maju, czerwcu i listopadzie, za każdym razem przy wykorzystaniu tylko jednego dnia urlopu: w piątek, 2 maja - przed Świętem Konstytucji 3 maja; w piątek, 20 czerwca - po Bożym Ciele; w poniedziałek, 10 listopada - przed Narodowym Świętem Niepodległości.

Reklama

Zgodnie z Kodeksem pracy, jeśli święto przypada w sobotę, pracownik ma prawo do dodatkowego dnia wolnego w terminie uzgodnionym z pracodawcą. A to oznacza, że majówka od 1 do 4 maja będzie możliwa także bez wykorzystywania urlopu, pod warunkiem że pracodawca zgodzi się na dzień wolny w piątek, 2 maja za przypadające w sobotę święto Konstytucji 3 Maja. Podobnie będzie w listopadzie, jeśli za przypadający na sobotę dzień Wszystkich Świętych, pracownik będzie miał wolne w poprzedzający piątek lub następujący poniedziałek.

Trzy dni wolnego bez wykorzystywania urlopu pracownicy będą mieli od 15 do 17 sierpnia, ze względu na przypadające w piątek Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Liczba dni przysługującego urlopu wypoczynkowego uzależniona jest od stażu pracy wynikającego z umowy o pracę. Jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat, przysługuje mu 20 dni urlopu. Pracownicy zatrudnieni od co najmniej 10 lat, mogą wykorzystać 26 dni urlopu. Zgodnie z przepisami urlopy udzielane są na podstawie planu urlopów ustalonego przez pracodawcę. Planem nie obejmuje się 4 dni przysługujących jako urlop na żądanie

Wigilia wolnym dniem od pracy w 2025 r. - relacja PAP

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy, zgodnie z którą od przyszłego roku Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Nowela przewiduje też, że od 2025 r. trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. Regulacja trafi teraz do prac w Senacie.

Za nowelizacją ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw głosowało 403 posłów, przeciw było 10, wstrzymało się 12.

Wcześniej Sejm odrzucił m.in. poprawki PiS i Lewicy, by 24 grudnia był dniem wolnym już od tego roku. Większości głosów nie uzyskała także poprawka koła Razem, która przywracała pierwotny kształt projektu, by dwie, a nie trzy niedziele poprzedzające Wigilię były handlowe.

Paulina Matysiak (Razem) apelowała z mównicy sejmowej, by "poprzeć pracowników handlu, którzy ciężko pracują" i przyglądają się sejmowym głosowaniom. Poprawkę koła Razem poparł także poseł PiS Paweł Jabłoński. "Proszę zwrócić uwagę - Lewica zgłosiła dobry projekt, ten projekt jest merytoryczny, to Prawo i Sprawiedliwość go popiera" - podkreślił.

Ostatecznie za poprawką koła Razem zagłosowało 211 posłów, przeciw było 215, wstrzymało się trzech.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy przewiduje ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których teraz zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.

Projekt złożyła w Sejmie Lewica, która chciała, by zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku. We wtorek, na posiedzeniu komisji gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny, do projektu wprowadzono poprawki Koalicji Obywatelskiej, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2025 r., a także, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe.

Obecnie, zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.

Do głosowań w Sejmie odnieśli się w rozmowie z PAP przedstawiciele związków zawodowych. Wskazali, że choć pomysł ustanowienia wolnej Wigilii jest oczekiwany, to wątpliwości budzi wprowadzenie do ustawy dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu.

Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski ocenił, że trzecia handlowa niedziela w grudniu jest rozwiązaniem kontrowersyjnym.

Z kolei zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Bartłomiej Mickiewicz podkreślił, że jeżeli pracujące niedziele mają być w zamian za wolną Wigilię, to jego związek mówi temu rozwiązaniu "absolutnie nie". (PAP)