Działy kadr napracują się w 2025 r.: Współczynnik urlopowy 20,83, a potem 20,75. I dwa harmonogramy czasu pracy [Nowelizacja przepisów o dniach wolnych od pracy

Wszystko to przez ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lutego 2025 r. Więc do końca stycznia jest inny współczynnik urlopowy, a od 1 lutego inny. Podobnie z harmonogramem czasu pracy. Wszystko to przy założeniu, że prezydent A. Duda podpisze nowelizację przepisów.