Przykład Zainteresowany, tzw. emeryt MSWiA, urodzony w 1947 roku, przeszedł na emeryturę w 1997 roku, a następnie pracował przez kolejne 20 lat, odprowadzając składki na ubezpieczenie emerytalne. W styczniu 2022 roku zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o przyznanie emerytury za przepracowany okres od lipca 1997 r. do grudnia 2017 roku. W dniu 6 czerwca 2022 roku otrzymał odmowną decyzję, w której poinformowano go, że przysługuje mu tylko jedna emerytura. Taka sytuacja w ocenie zainteresowanego stawia wiele osób w trudnej sytuacji finansowej i budzi pytania o sprawiedliwość i równość w systemie emerytalnym.

Rząd: Emeryci MSWiA z prawem tylko do jednej emerytury

Rząd na dziś nie zmienia podejścia do problemu zmiany przepisów emerytalnych w zakresie zbiegu prawa do:

1) emerytury wypłacanej z systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz

2) emerytury z powszechnego ubezpieczenia społecznego.

Kryterium daty przyjęcia do służby i dwie grupy emerytów

Wśród funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych, którzy korzystają z zaopatrzenia emerytalno-rentowego można wyodrębnić, według kryterium daty przyjęcia do służby, dwie grupy:

Grupa 1.Funkcjonariusze, którzy służbę rozpoczynali od 1 stycznia 1999 r. i później

W przypadku tej grupy mamy do czynienia z zasadą pełnej odrębności systemów emerytalnych. Oznacza to możliwość nabycia i pobierania emerytury zarówno w systemie mundurowym, jak i powszechnym. Wynika to z faktu, że w przypadku tej grupy funkcjonariuszy do okresów, z których budowana jest podstawa wymiaru emerytury mundurowej, nie uwzględnia się okresów tak zwanej pracy cywilnej.

Grupa 2.Funkcjonariusze, którzy do służby wstąpili przed 1 stycznia 1999 r., czyli przed reformą polskiego systemu emerytalnego. Funkcjonariusze ci mogą pobierać, co do zasady, jedną emeryturę - przy czym okresy pracy cywilnej podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu wysokości emerytury mundurowej, jednak tylko w określonym zakresie, do maksymalnej podstawy wymiaru i według zróżnicowanych wskaźników.

Ich sytuację skomentował z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr hab. Sebastian Gajewski, prof. uczelni Podsekretarz Stanu:

"Ponieważ osoby z tej grupy, po nabyciu prawa do emerytury mundurowej, podejmują aktywność zawodową, która wiąże się z podleganiem ubezpieczeniom społecznym i opłacają składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, jej przedstawiciele czują się pokrzywdzeni w takim znaczeniu, że część z nich - pomimo, że nabywa prawo do emerytury powszechnej – nie otrzymuje z tego tytułu emerytalnych świadczeń. Prawo do świadczenia jest bowiem ustalane i ustalana jest wysokość emerytury, a jednocześnie - ze względu na obowiązujące reguły zbiegu - zgodnie z art. 95 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytura powszechna zostaje z reguły zawieszona, będąc niższą od wypłacanej już emerytury mundurowej. Sprzyja to powstaniu w rzeczonej grupie emerytów poczucia, że odprowadzanie przez nich składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie służy zwiększeniu w przyszłości wysokości pobieranych świadczeń, ponieważ okresy pracy cywilnej nie są uwzględniane przy ustalaniu wymiaru emerytury, skoro wysokość emerytury mundurowej nie zwiększa się po osiągnięciu jej maksymalnego pułapu, a jednocześnie, mimo nabycia prawa do emerytury powszechnej, byli funkcjonariusze, którzy służbę rozpoczęli przed reformą systemu emerytalnego, takiej emerytury nie mogą pobierać ze względu na obowiązujące reguły zbiegu."