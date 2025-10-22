Działalność gospodarcza i umowy cywilnoprawne będą liczyć się do stażu

Nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza istotne zmiany w zakresie zaliczania okresów aktywności zawodowej do stażu pracy. Od 1 stycznia 2026 roku do stażu wliczane będą nie tylko lata przepracowane na podstawie umowy o pracę, lecz także inne formy wykonywania pracy zarobkowej.

Reklama

Jak podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP, „ustawa ma na celu wyrównanie szans w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych oraz stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego”. Dzięki temu zlikwidowane zostaną nierówności w traktowaniu osób zatrudnionych w różnych formach prawnych.

Co dokładnie będzie wliczane do stażu pracy

Zgodnie z nowymi przepisami, do stażu pracy będą wliczane m.in.:

okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz współpracy z osobą prowadzącą działalność,

czas zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

okresy wykonywania umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub świadczenia usług,

okres pozostawania osobą współpracującą,

czas członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

udokumentowane okresy pracy zarobkowej wykonywanej za granicą.

Co istotne, ustawa obejmuje również okresy sprzed jej wejścia w życie — oznacza to, że pracownicy będą mogli wystąpić o ponowne przeliczenie swojego stażu pracy i uzyskać wyższy dodatek stażowy.

Więcej uprawnień dla pracowników

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wskazuje, że dzięki wprowadzonym zmianom wiele osób zyska dostęp do uprawnień, które dotychczas przysługiwały wyłącznie pracownikom etatowym. „To koniec dzielenia uczciwie wykonanej pracy na bardziej lub mniej godną docenienia. Uczciwa i ciężka praca będzie doceniana” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Nowe przepisy wpłyną przede wszystkim na:

wysokość dodatku stażowego,

wymiar urlopu wypoczynkowego,

prawo do nagród jubileuszowych i innych świadczeń uzależnionych od długości zatrudnienia.

Potwierdzanie stażu przez ZUS

Zaświadczenia potwierdzające okresy, które będą wliczane do stażu pracy, będzie wydawał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli z powodu upływu czasu ZUS nie będzie dysponował pełną dokumentacją, pracownik będzie mógł przedstawić własne dowody, np. umowy, rachunki czy potwierdzenia składek.

Terminy wejścia w życie przepisów

Nowelizacja zacznie obowiązywać:

od 1 stycznia 2026 r. – dla pracodawców z sektora finansów publicznych,

– dla pracodawców z sektora finansów publicznych, od pierwszego dnia miesiąca po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy – dla pozostałych pracodawców.

Podsumowanie

Zmiana przepisów to duży krok w stronę równego traktowania wszystkich form zatrudnienia. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych zyskają wreszcie możliwość docenienia swojego doświadczenia zawodowego w taki sam sposób, jak pracownicy etatowi.