W sobotę wykonano za pomocą BLIKA 6,7 mln transakcji, a w niedzielę - 6,3 mln. Rekord padł w poniedziałek, kiedy było to łącznie 8,6 mln.

Największą część w ogóle transakcji w trakcie Black Weekend stanowiły płatności w sklepach internetowych (e-commerce), których było 20,9 mln o wartości 3,7 mld zł. W sam poniedziałek liczba takich transakcji wyniosła niemal 5,8 mln.

W sklepach stacjonarnych od 28 listopada do 1 grudnia zrealizowano ponad 7,3 mln transakcji BLIK, z czego 3,8 mln to transakcje za pomocą kodu BLIK. „Zwiększyła się także wartość zakupów stacjonarnych, która w tym roku osiągnęła prawie 500 mln zł, co oznacza wzrost o 24 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim” - podał operator systemu płatności.

Warszawa liderem transakcji BLIK

Najwięcej transakcji w sklepach stacjonarnych odnotowano w Warszawie (ponad 400 tys. operacji), w Krakowie (prawie 160 tys.) i we Wrocławiu (ponad 155 tys.). Za nimi uplasował się Poznań, który kolejny raz wyprzedził Łódź, w obu tych miastach zrealizowano ponad 125 tysięcy płatności.

BLIK - polski system płatności mobilnych

BLIK to system płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W ubiegłym roku wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł. W trzecim kwartale 2025 r. zrealizowano blisko 744 mln transakcji o kwocie 112,3 mld zł. To wzrost o 19 proc. pod względem liczby transakcji i o 26 proc. pod względem ich wartości w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.