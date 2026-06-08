Forsal logo

Finanse i kredyty Polaków: planowanie kontra zakupowe emocje

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
dzisiaj, 09:00
Raport o zobowiązaniach finansowych.. Kredyt hipoteczny bierzemy mając plan, ale miewamy problem ze spłatą.
Raport o zobowiązaniach finansowych.. Kredyt hipoteczny bierzemy mając plan, ale miewamy problem ze spłatą./Forsal.pl
W sprawie finansów jesteśmy skrajni. Z jednej strony, kredyt hipoteczny traktujemy jak poważną, przemyślaną życiową decyzję i lepiej radzimy sobie z jego spłatą. Z drugiej strony, aż 48% badanych, to osoby, które miały trudności z uregulowaniem zobowiązań finansowych. W tym rat za zakupy czy kredytu gotówkowego.

To najważniejszy z wniosków raportu “Polacy i kredyt: między finansową odpowiedzialnością a codziennymi potrzebami i pragnieniami'' - przygotowanego przez prof. Katarzynę Sekścińską w ramach Programu Analityczno - Badawczego WIB we współpracy z ANG Odpowiedzialne Finanse, Związkiem Banków Polskich pod patronatem Biura Informacji Kredytowej.
Z raportu płynie ciekawy wniosek, że do dużych zobowiązań np. na zakup mieszkania - podchodzimy z planem. Jako problem większość dłużników wskazała kredyty gotówkowe przeznaczane na zakup samochodu, remont czy sprzęty domowe. Konsumpcja sprawia największe wyzwanie.

Niemal połowa biorących kredyt doświadczyła problemów ze spłatą zaciągniętych zobowiązań

Badanie pokazało, że około 48 proc. badanych miało problem ze spłatą zaciągniętych kredytów i co gorsze, że ma to zwykle szybki i wyraźny wpływ na nasze życie codzienne.
Jednocześnie spłata zadłużenia ma u Polek i Polaków wysoki priorytet - staje się ważniejsza niż gromadzenie oszczędności i pochłania nadwyżki finansowe.

- Decyzje kredytowe rzadko poprzedza pełna analiza wpływu na życie codzienne, dominują uproszczone kalkulacje i optymizm finansowy - w ten sposób Prof. Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego komentuje wyniki badania opinii przeprowadzonego na potrzeby nowego raportu.
Po czym dodaje - Badanie pokazuje, że podejście Polaków do kredytów i pożyczek ma charakter złożony i wewnętrznie niespójny - deklarowane racjonalne planowanie współwystępuje z emocjonalnym podejściem do zadłużania się, ograniczoną kontrolą finansową oraz istotnymi lukami kompetencyjnymi.
Wśród badanych kredyt jest postrzegany jednocześnie jako narzędzie realizacji potrzeb i aspiracji życiowych oraz jako źródło obciążeń wpływających na dobrostan finansowy, psychiczny i społeczny.

Kredyt spłacamy z problemami, ale są one przejściowe

Jednym najbardziej z zaskakujących wyników badania jest wysoki, bo sięgający aż 48% odsetek respondentów, którzy napotkali trudności z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych.
Co jednak istotne, zaledwie u 18% taka sytuacja występowała w chwili przeprowadzania badania (maj 2026 r.). U pozostałych dotyczyła wydarzeń z przeszłości. Również zaledwie co piąta osoba deklarowała, że trudności ze spłatą raty miały lub mają u niej długotrwały charakter.

Jaki spotykają nas trudności gdy spłacamy kredyt
Trudności jakie widzimy spłacając kredyt/ZBP

- Wyniki badania pokazują, że szczególnej naszej uwagi i ochrony wymagają osoby o słabszej kondycji finansowej i mniejszej wiedzy finansowej, zwłaszcza korzystające z produktów pozabankowych. Dla wielu z nich korzystanie z kredytów i pożyczek ma funkcję ratunkową czy godnościową, nie tylko służącą realizacji marzeń czy aspiracji, ale po prostu przetrwaniu - podkreśla Artur Nowak - Gocławski, prezes ANG Odpowiedzialne Finanse S.A.
- Złe dopasowanie kredytu, pożyczki może powiększyć problemy, wpłynąć negatywnie na możliwości rozwoju i dobrego życia klientów. Zaciągniecie kredytu może się wiązać z ograniczeniem wydatków, można nie pojechać na wakacje, można przez jakiś czas kupować mniej ubrań, ale nie można z tego powodu kupować gorszego jedzenia czy nie kupić leków - dodaje Artur Nowak - Gocławski.
Dokładniejsza analiza problemów ze spłatą zobowiązań finansowych jakich doświadczyła część respondentów pokazuje, że dla ok. 60% z nich powodem był kredyt gotówkowy, podczas gdy na trudności ze spłatą kredytu hipotecznego wskazywało ok. 30%.

Kredyt hipoteczny jest najważniejszy

Z badania wynika też, że kredyt hipoteczny ma do spłacenia mniej osób (36%) niż kredyty gotówkowe (42%) czy raty (44%). Dla zdecydowanej większości osób spłacających, kredyt hipoteczny jest jedynym tego typu zobowiązaniem finansowym.
Dla porównania, co trzecia badana osoba ma poza kredytem hipotecznym jeszcze trzy lub więcej zobowiązania finansowe.

Aż 18% badanych ma do spłacenia zadłużenie na dwóch lub więcej kartach kredytowych, 21% ma przynajmniej dwa kredyty gotówkowe, 32% ma przynajmniej dwie pożyczki, a 32% ma obecnie dwa lub więcej zakupy na raty do spłacenia. - Raport jest ważnym głosem w dyskusji o przyszłości relacji między sektorem bankowym a klientami. Pokazuje, że nowoczesne banki muszą łączyć efektywność finansowania gospodarki i gospodarstw domowych z troską o długoterminową odporność finansową klientów. Oznacza to potrzebę dalszego rozwijania prostego, zrozumiałego języka komunikacji, narzędzi wspierających ocenę wpływu kredytu na budżet domowy, systemów wczesnego ostrzegania przed utratą płynności oraz działań edukacyjnych dostosowanych do rzeczywistych zachowań konsumentów - mówi dr Tomasz Pawlonka, dyrektor Zespołu Badań i Analiz ZBP.

Kredyt na remont i AGD robi z nas dłużników

Kredyty gotówkowe służą nam przede wszystkim do sfinansowania wydatków związanych ze standardem życia, do którego aspirujemy.
Najbardziej popularnymi kategoriami, na które zadłużają się respondenci są sprzęty domowe (AGD i RTV) oraz meble (44%), co trzeci badany dzięki uzyskanym przez kredyt środkom sfinansował remont mieszkania, a co czwarty jego zakup.

Z kolei 36% zaciągnęło kredyt gotówkowy na zakup samochodu, a 22% elektroniki. Daleko w tyle w tym zestawieniu są wydatki na wypady wakacyjne, związane z hobby i pasją czy z edukacją. Często za zakupem na kredyt stoi nie wykreowana przez marketing i reklamę chęć posiadania nowych gadżetów, a życiowa potrzeba. 44% respondentów mówi, że musiało podjąć taką decyzję, aby wymienić coś co się zepsuło, a w 31% przypadków do zaciągnięcia zobowiązania zmusiła ważna potrzeba.
Na szczęście tylko 7% przyznaje, że kupiło coś na kredyt, bo po prostu mieli na to ochotę.

Nasza droga wspólnota mieszkaniowa. Oto dlaczego rosną koszty utrzymania mieszkań w blokach i kamienicach
Nasza droga wspólnota mieszkaniowa. Oto dlaczego rosną koszty utrzymania mieszkań w blokach i kamienicach
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraFinanse i kredyty Polaków: planowanie kontra zakupowe emocje »
Tematy: raportkredytbadanieremont
Powiązane
Rynek wtórny maj mieszkania ceny
Drogie mieszkanie to z rynku wtórnego. Dlaczego ceny lokali z drugiej ręki biją rekordy
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
To już koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?
Trwa rosyjski atak na Polskę. Raport wskazuje, gdzie idzie główne uderzenie
Trwa rosyjski atak na Polskę. Raport wskazuje, gdzie idzie główne uderzenie
dni wolne od pracy, urlop, decyzja, sejm, MRPiPS
1 sierpnia 2026 roku dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Jest decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Policyjny paralizator
Ochrona osobista pracownika - paralizator czy taser?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj