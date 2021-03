"Rząd przyjął projekt ustawy o przekształceniu OFE w IKE z możliwością przeniesienia środków do @zus_pl. Pozwoli to na uporządkowanie systemu emerytalnego w oparciu o 3 rozwiązania: emerytura dożywotnia z ZUS, prywatne środki z systemu pracowniczego (PPK, PPE) i indywidualnego" - czytamy we wpisie na Twitterze szefa PFR.

Rada Ministrów przyjęła projekt ws. przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, zgodnie z którym od 1 czerwca do 2 sierpnia będzie czas na złożenie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS. Według strony rządowej, dzięki zmianom, wzrosną oszczędności emerytalne Polaków - poprzez upowszechnienie IKE oraz odbudowane zostanie zaufanie do systemu emerytalnego.

Obecnie w OFE jest ok. 15,4 mln członków, a średnie saldo na rachunku wynosi 9 689 zł. Pieniądze zgromadzone w IKE będą prywatne i dziedziczone – w przeciwieństwie do środków w ZUS. Zgodnie z przyjętym projektem, wypłata środków z IKE będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego i będzie wolna - jak zaznaczono - od jakiegokolwiek podatku.