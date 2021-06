Jak wskazuje HRE, saldo rachunków zwykłych i oszczędnościowych spadło o 147 mln zł, co jest kwotą niewielką wobec prawie 836 mld zł, trzymanych na rachunkach bankowych, jednak stanowi zaskoczenie i rzecz nie notowaną od dawna.

HRE przypomina, że od lutego 2020 r. do maja 2021 r. saldo lokat stopniało z prawie 295 mld zł do niecałych 177 mld, czyli spadło o 40 proc. Tempo to jednak spada, o ile na początku epidemii co miesiąc znikało z lokat po 4-5 proc. oszczędności, to w ostatnim czasie z depozytów terminowych znika co miesiąc po około 3 proc. kapitału.

Jako przyczyny HRE wskazuje przede wszystkim spadek w okolice zera oprocentowania lokat w bankach, w związku z czym Polacy zaczęli się przerzucać np. na lepiej oprocentowane obligacje skarbowe. Drugą przyczyną ma być większa w czasie epidemii skłonności do trzymania gotówki, kupowania złota i nieruchomości.