Wśród państw OECD kraje Europy Wschodniej, takie jak Polska, Estonia czy Litwa, zanotowały jedne z większych wzrostów dochodów do dyspozycji, czyli środków pieniężnych, które pozostają w portfelach po zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych.

Reklama

Przed pandemią najbardziej puchły portfele obywateli najnowszego członka OECD, Kostaryki. W 2019 toku na Kostaryce ludzie mieli do dyspozycji o 7,5 proc. więcej pieniędzy wydawanych rocznie niż rok wcześniej. W tym samym czasie Polska odnotowała wzrost dochodu do dyspozycji o 6 proc. Za nami znalazły się Stany Zjednoczone ze wzrostem o 3,6 proc. i Korea Południowa (wzrost o 3,4 proc.).

Kraje Europy Zachodniej nie odnotowały takiego samego wzrostu – z wyjątkiem Irlandii, gdzie dochody do dyspozycji wzrosły o 5 proc. w 2019 r. Najniższy wzrost odnotowano we Włoszech – zaledwie 0,2 proc., podczas gdy Belgia, Szwajcaria, Holandia i RPA ledwie przekroczyły. 1 proc. Wielka Brytania, Niemcy i Francja poradziły sobie nieco lepiej, zbliżając się do 2 proc.