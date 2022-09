Ile energii zużywają sprzęty domowe i ile to kosztuje? To pytanie zadają sobie dziś Polacy zastanawiając się, czy zmieszczą się w limicie zużycia energii ustalonym na 2000 kWh rocznie, jaki został ustalony przez rząd dla zamrożonych taryf. Nasz kalkulator kosztów zużycia energii elektrycznej będzie pomocny w odpowiedzi na to pytanie.

Limit zużycia dla zamrożonych cen prądu

Które sprzęty zużywają najmniej, a które najwięcej prądu?

Kalkulator zużycia energii w domu Reklama Limit zużycia dla zamrożonych cen prądu Reklama Kryzys energetyczny trwa w najlepsze, a rosnące ceny prądu przerażają gospodarstwa domowe. Dlatego rząd podjął decyzję, że w ramach "Tarczy Solidarnościowej" ceny energii elektrycznej w 2023 roku zostaną zamrożone na poziomie cen z 2022 roku. Jednak jest w tym haczyk. Tańsza energia będzie dostępna tylko do limitu zużycia 2 tys. kWh rocznie. Za każdą kWh powyżej tego limitu cena prądu będzie naliczana według nowych, dużo wyższych taryf. Zgodnie z danymi GUS średnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 roku wyniosło w Polsce 1980 kWh. Które sprzęty zużywają najmniej, a które najwięcej prądu? PGNiG pokusił się o policzenie przykładowego rocznego zużycia energii różnych urządzeń. Spółka przyjęła, że średnia cena prądu w najpopularniejszej taryfie G11 wynosi 0,69 zł za kWh. Jak wynika z danych przedstawionych na stronie PGNiG, osoba, która korzystałaby z domowych urządzeń elektrycznych według założeń PGNiG znacznie przekroczyłaby limit 2 tys. kWh rocznie. Nie zmieściłaby się także w 2,6 tys. kWh rocznie, jaki rząd przewidział dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi, dla gospodarstw domowych z trójką lub większą liczbą dzieci oraz dla rodzin rolniczych. Zgodnie z danymi, najbardziej prądożernym urządzeniem w domu jest płyta indukcyjna i to przy założeniu, że używa się dwóch palników przez 30 minut na dobę, Na drugim miejscu znalazł się piekarnik - PGNiG zakłada, że jest włączony przez 40 minut dziennie, a kolejne pozycje zajmują lodówka, czajnik elektryczny i zmywarka. Z kolei sprzętem, który zużywa najmniej energii jest telefon komórkowy, ładowany przez godzinę dziennie. Kalkulator zużycia energii w domu Chcesz sprawdzić, czy zmieścisz się w rządowym limicie zużycia energii dla zamrożonych cen prądu? Sprawdź na naszym kalkulatorze, ile prądu zużywają twoje urządzenia domowe i ile to będzie kosztować. TL Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję