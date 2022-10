W pierwszym półroczu w Domu Aukcyjny Desa Unicum całkowity obrót działami sztuki we wszystkich segmentach wyniósł 114,7 mln zł, co oznaczało wzrost o 11 proc. – Rynek, mimo niepewności w innych branżach, wciąż rośnie, a rekordy padają już nie tylko w ostatnim kwartale. W lutym tego roku na aukcji sprzedano tzw. obraz liczony Romana Opałki za 4,4 mln zł, a w marcu pobito kolejny rekord – „Portret Damy” Rubensa kosztował 14,4 mln zł. Jest to najdrożej sprzedane dzieło sztuki w historii polskiego rynku – mówi Małgorzata Nitner, dyrektorka działu sprzedaży Desy Unicum. Od stycznia do czerwca 2022 r. Desa odnotowała 13 transakcji o wartości ponad 1 mln zł. Najwyżej licytowano obrazy artystów na stałe wpisujących się w kanon polskiej sztuki – Wojciecha Fangora, Tadeusza Kantora, Jacka Malczewskiego, Józefa Chełmońskiego czy Meli Muter, której prace co roku osiągają coraz wyższe ceny