"To, co zrobiliśmy to zerowa stawka VAT, którą wprowadziliśmy na I półrocze 2023 r., ale oczywiście przewidujemy taką możliwość, iż ona będzie kontynuowana, analizując sytuację" - powiedział Soboń odpowiadając na pytania posłów.

"Tak to robiliśmy w przypadku tych tarcz, które szeroko obejmowały obniżkę VAT-u i akcyzy, także podatku od sprzedaży detalicznej w okresie do końca tego roku. Robiliśmy to w okresach kwartalnych, po to aby analizować sytuację na bieżąco i podejmować decyzję o właściwych instrumentach" - wyjaśnił.

Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, obniżenie stawki VAT na produkty żywnościowe to łączny koszt dla budżetu państwa na poziomie 9,4 mld zł rocznie w warunkach 2023 r.