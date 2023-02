Reklama

– Pozycja Blika jest taka, że nasze transakcje odzwierciedlają cały e-commerce - podkreślała na spotkaniu z dziennikarzami Monika Król, wiceprezes spółki PSP.

Numerem jeden na naszym rynku są zakupy dokonywane na dużych platformach, jak na przykład Allegro. Tu BLIK zanotował w zeszłym roku wzrost liczby transakcji o 40 proc. i ich wartości o 46 proc. Przeciętna wartość takiej płatności wyniosła w ubiegłym roku 112 zł.

Pod względem liczby dokonanych płatności na drugim miejscu są zakłady bukmacherskie, ze wzrostem o 42 proc. W zestawieniu czołowych segmentów rynku pod względem wartości transakcji się nie liczą z uwagi na stosunkowo niską wartość. Z danych operatora należącego do czołowych polskich banków wynika, że w ubiegłym roku było to ponad 60 zł.

Drugie miejsce pod względem wartości transakcji i trzecie w ich liczbie zajmuje opłacanie rachunków (przeciętna wartość transakcji to 142 zł). Wartościowo na trzecim miejscu są zakupy w sklepach z odzieżą. Ogólna kwota dokonanych z nich w ubiegłym roku zakupów obsłużonych przez Blik zwiększyła się o 44 proc. Średnia wartość pojedynczej płatności to 212 zł.

W 2022 roku za pośrednictwem systemu Blik wykonano ponad 1,2 mld operacji o wartości 163,9 mld zł. System najchętniej wykorzystywany jest w e-commerce – w ubiegłym roku zapłacono nim w tym kanale 714,2 mln razy.

– Blik nie stoi wyłącznie e-commercem. W 2021 r. niecałe 70 proc. transakcji wykonano w e-commerce. W 2022 roku było to niecałe 58 proc. – podkreślał Dariusz Mazurkiewicz, prezes PSP. Z 15 do prawie 20 proc. urósł udział transakcji peer-to-peer, czyli między detalicznymi użytkownikami systemu. Liczba zarejestrowanych użytkowników to prawie 26 mln. Aktywnych było w ub.r. prawie 13 mln, o 30 proc. więcej niż rok wcześniej.