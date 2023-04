Jak podaje PAP Biznes, Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) opublikowało projekt rozporządzenia z wysokościami kaucji dla poszczególnych opakowań. W uzasadnieniu projektu znajdziemy informację, że dotyczy on szklanych butelek wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra, metalowych puszek o pojemności do 1 litra oraz butelek z tworzyw sztucznych jednokrotnego użytku o pojemności do 3 litrów.

Jaka będzie wysokość kaucji? Reklama Firmy, które dostarczają na rynek produkty w ww. opakowaniach, będą musiały zaznaczyć na nich wysokość kaucji. Natomiast przedsiębiorstwa, które nimi handlują, będą musiały zwracać klientom kaucję w momencie, kiedy ci zwrócą im opakowania. Jaka będzie wysokość kaucji? System wprowadza dość jednolite zasady. Niezależnie od tego, czy chodzi o butelkę szklaną, z tworzyw sztucznych czy puszkę, kaucja wynosi 50 groszy za jedną sztukę opakowania.