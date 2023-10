Jak zaznaczył Kmera, na rynku hurtowym w Broniszach jest spory ruch, dużo jest owoców i warzyw. Można jeszcze kupić polskie letnie warzywa (papryka, cukinia czy brokuły), choć - jego zdaniem - już widać koniec sezonu. Są krajowe owoce, głównie jabłka, które są w tym roku drogie, ale pojawiły się już cytrusy z importu np. mandarynki sprowadzane z Hiszpanii - powiedział Kmera.

Reklama

Pojawiły się importowane warzywa z Hiszpanii, Turcji, Francji, Belgii i Włoch

Z jego wyliczeń wynika, że w 43. tygodniu roku koszyk krajowych warzyw był o 1,71 proc. tańszy niż w analogicznym okresie ub.r. Droższe są pomidory spod osłon, ziemniaki i kalafiory, tańsze: kapusta czerwona, czosnek i bakłażany.

Reklama

W ostatnich dniach nastąpił skokowy wzrost cen na krajowe pomidory. Do niedawna można było je kupić w cenie 5 zł/kg, teraz oferowane są w cenie nawet do 12 zł/kg. Drożeją, bo robi się coraz zimniej i trzeba je dogrzewać i doświetlać - wytłumaczył ekspert. Można też kupić nieco tańsze (9-10 zł/kg) pomidory z Turcji - dodał.

Nadal jest duża podaż papryki krajowej w cenie od 6 do 7 zł/kg. W sprzedaży jest krajowa brukselka, cukinia, brokuły i końcówka fasoli szparagowej - wyliczał. "Jest szczyt sezonu, 'zapchany' jest rynek warzyw gruntowych. Wszystko po złotówce – marchew, buraki, kapusta, ziemniaki" - powiedział Kmera.

Spadły ceny cebuli, obecnie kosztuje ona od 1,5 zł/kg do 2 zł/kg. Cena ziemniaków waha się w granicach 1-2 zł/kg. Ogórki kosztują 4,5-5 zł/kg, konkurencyjne - importowane - sprzedawane są w cenie od 3,5 zł/kg - poinformował ekspert.

Jest szczyt sezonu dyniowego; jest ich dużo, można zaopatrzyć się we wszystkie odmiany w cenie 1,75 do 2,5 zł/kg.

Pojawiły się importowane warzywa: z Hiszpanii - cukinie, bakłażany, papryka, sałata lodowa i pomidory koktajlowe; z Turcji - pomidory; z Francji - kalafiory (po 10 zł/szt); z Włoch - rzodkiewki (po 1,5 zł/pęczek) i ziemniaki z Belgii (po 1,6 zł/kg).

Na giełdzie rozpoczął się sezon kiszonkowy

Koszyk warzyw z importu był (dane na 25 października) o 21,5 proc., droższy niż przed rokiem. Największa zmiana jest w przypadku pomidorów i papryki, tańsze są ogórki.

Na giełdzie rozpoczął się sezon kiszonkowy, sprzedawana jest kapusta biała (4 zł/kg); ogórki kiszone (8 zł/kg), można jeszcze kupić ogórki małosolne (12 zł/kg).

Coraz mniej jest natomiast owoców krajowych, skończył się sezonu śliwkowy, ale w ofercie są jeszcze odmiany wielkoowocowe z chłodni w cenie 4-6 zł/kg. Skończyły się borówki, są tylko pojedyncze dostawy w cenie ok. 60 zł/kg. Natomiast wzrasta podaż jabłek krajowych. Ceny są bardzo zróżnicowane od 1,86 do 3,33 zł/kg. Najbardziej poszukiwane odmiany to Cortland i Lobo.

Rozpoczął się import cytrusów z Hiszpanii (mandarynki i cytryny) i z Turcji (cytryny). Nadal można kupić śliwki i winogrona z Mołdawii.

Według wyliczeń Kmery koszyk importowanych owoców jest o ok. 10 proc. tańszy niż rok wcześniej, a krajowych - o prawie 30 proc. droższy. Najbardziej wzrosła cena ciemnych winogron, a spadła cena cytryn. Z krajowych owoców znacząco droższe są jabłka (m.in. Ligol i Cortland).

autor: Anna Wysoczańska