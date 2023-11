Jaki wpływ na kształtowanie nierówności majątkowych ma dziedziczenie majątków? Kwestia powróciła do debaty ekonomicznej dzięki Thomasowi Piketty'emu: w 2011 r. wykazał on, że we Francji majątki odziedziczone – niewynikające z własnej pracy czy kreatywności – w ostatnich dziesięcioleciach poważnie zyskują na znaczeniu.

Piketty, późniejszy autor m.in. „Kapitału XXI wieku”, wykorzystał w pracy dane zagregowane dla całego kraju, analizując stosunek strumienia odziedziczonych majątków i darowizn w danym roku do dochodu narodowego. Aby przyjrzeć się wpływowi spadków na indywidualne nierówności, konieczne są dane zebrane na poziomie jednostki. Najczęściej używane są do tego szczegółowe badania ankietowe; niestety wyklucza to z analizy posiadaczy największych fortun, do których ankieterzy nie są w stanie zwyczajnie dotrzeć. Analizy przeprowadzane w ten sposób dla USA oraz Wielkiej Brytanii pokazują, że spadki mają dość nieoczywisty wpływ na nierówności majątkowe. Z jednej strony, w wartościach absolutnych, bogaci dziedziczą więcej, z drugiej – majątek uboższych dzięki spadkowi powiększa się relatywnie bardziej. Reklama Reklama Cały tekst przeczytasz w Magazynie Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP

Marcin Lewandowski