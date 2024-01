Składki zapisane na subkoncie lub w OFE mogą być dziedziczone przez małżonka i osoby wskazane przez zmarłego. Połowa środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS i OFE w okresie wspólności majątkowej przekazywana jest na subkonto i rachunek w OFE współmałżonka, a pozostała część dzielona jest pomiędzy osoby wskazane przez zmarłego. W przypadku, gdy zmarły nie określił, kto ma dziedziczyć jego środki, decyzję podejmuje sąd.

Trzeba jednak wiedzieć, że prawo do dziedziczenia tych pieniędzy przysługuje osobom wskazanym przez zmarłego, który był członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) lub który urodził się po roku 1968 i nie przystąpił do OFE. Jeśli zmarły nie wyraził żadnej preferencji dotyczących dziedziczenia, środki te wchodzą w skład masy spadkowej.

Reklama

Osoby urodzone przed 1968 rokiem posiadają subkonto tylko wtedy, gdy są członkami OFE. Z kolei do osób urodzonych po roku 1968, które nie były członkami OFE, trafia 7,3 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Jednak sytuacja jest inna, jeżeli dana osoba była członkiem OFE i złożyła oświadczenie w ZUS dotyczące przekazywania składek do OFE. Wtedy 2,92 proc. składki emerytalnej trafiało do OFE, a 4,38 proc. na subkonto w ZUS. Możliwość wyboru miały także osoby, które były członkami OFE i mogły zdecydować, że cała składka emerytalna będzie przekazywana wyłącznie na subkonto w ZUS.

Co ważne, w przypadku śmierci osoby, która nie była członkiem OFE i dla której ZUS prowadził jedynie subkonto, ZUS informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na tym subkoncie o możliwości złożenia wniosku o wypłatę, choć przepisy nie nakładają na ZUS takiego obowiązku. Jednak ostatecznie, warto być świadomym tych zasad dziedziczenia środków z subkonta w ZUS, ponieważ może to mieć istotne znaczenie dla rodzin i beneficjentów zmarłych osób ubezpieczonych.