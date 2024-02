Polska Grupa Górnicza to spółka, której właścicielem jest Skarb Państwa. Należy do niej kilkanaście śląskich kopalni. Model dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych stosowany obecnie przez PGG opiera się na sprzedaży bezpośredniej prowadzonej przez własny sklep internetowy oraz przez sieć ok. 200 składów firmowych KDW (Kwalifikowanych Dostawców Węgla) w Polsce.

Sprawdziliśmy, jakie są obecnie ceny węgla w sklepie PGG. Wszystkie podane niżej przedziały cenowe dotyczą stanu na 15.02.2024 r., na godz. 16. Warto mieć to na uwadze, ponieważ ceny w sklepie PGG potrafią się szybko zmieniać. Do wszystkich podanych niżej kwot należy też dodać koszt dostawy.

Ceny węgla w sklepie PGG – ekogroszek

Tona ekogroszku w sklepie PGG kosztuje 1550 lub 1300 zł za tonę. 15.02. br. w sklepie PGG znaleźliśmy też jedną ofertę ekogroszku w cenie 1120 zł za tonę. Był to węgiel z kopalni Wujek-Staszic. Ekogroszek sprzedawany jest w workach po 20 kg lub w workach typu big bag. Obecne ceny ekogroszku z PGG są porównywalne z tymi, jakie odnotowaliśmy na początku stycznia. Wówczas koszt zakupu tej odmiany węgla kształtował się w przedziale 1270 do 1550 zł za tonę (stan na 8 stycznia).

Ceny węgla w sklepie PGG – kostka i orzech

Węgiel typu kostka w sklepie PGG kosztuje od 1100 do 1270 zł za tonę. To cena wyższa od tej z początku stycznia. Wówczas węgiel ten można było kupić za kwotę od 900 do 1270 zł za tonę.

Z kolei węgiel orzech kosztuje od 1100 do 1350 zł za tonę. Analogicznie – jest to cena wyższa od tej, jaką zanotowaliśmy 8 stycznia. Wówczas tę odmianę opału można było kupić od PGG za 900-1100 zł za tonę.

Cena węgla w PGG – kontrowersje

W ostatnich tygodniach w stosunku do Polskiej Grupy Górniczej pojawiły się zarzuty stosowanie praktyk ograniczających konkurencję. W tej sprawie zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) złożyła Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla (PIGSW). Jest to organizacja zrzeszająca firmy prowadzące składy węgla. Izba zarzuca PGG stosowanie cen poniżej kosztów produkcji oraz odmawianie dostaw węgla.

Pod koniec grudnia zawiadomienie do UOKiK ws. PGG złożył Bumech, właściciel kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Zarzut dotyczy naruszania przez spółkę zasad konkurencyjności. Polska Grupa Górnicza zaprzecza zarzutom formułowanym przez Bumech i PIGSW.