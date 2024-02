Jeżeli zrezygnujemy z opłat abonamentowych, nasza emerytura może zostać pomniejszona. Według informacji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), tylko co trzecia osoba zobowiązana do płacenia abonamentu RTV obecnie to robi. Dla tych, którzy unikają płacenia, może to być poważny problem, ponieważ kwota zadłużenia może zostać pobrana z ich konta. W przypadku osób starszych urząd skarbowy może zająć część emerytury.