Rozpoczęcie nowego okresu rozliczeniowego programu Rodzina 800 plus

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpocznie się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 r. Wnioski na ten okres można składać od 1 lutego.

Sposoby składania wniosków o świadczenie Rodzina 800 plus

Wnioski można składać przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS, a także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS.

Statystyki i terminy związane z wnioskowaniem o świadczenie 800 plus

"Prawie 4 mln dzieci ma już przyznane świadczenie z programu +Rodzina 800 plus+ na kolejny okres świadczeniowy. Od 1 lutego 2024 r. rodzice złożyli blisko 3 mln wniosków o 800 plus, które objęły 4,6 mln dzieci" - poinformował PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Przypomniał, że warto złożyć wniosek o świadczenie jeszcze w kwietniu. "Jeżeli rodzice nie chcą mieć przerwy w wypłacie 800 plus, powinni prawidłowo wypełniony wniosek złożyć do końca kwietnia. Wówczas świadczenie zostanie wypłacone w czerwcu. Jeśli dokument wpłynie w maju, to przelew z ZUS-u trafi na konto do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec. A jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu, to wypłaty będzie można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca" – wyjaśnił rzecznik.

Zaznaczył, że warto pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak również nie stracić prawa do świadczenia. Jeśli rodzice czy opiekunowie spóźnią się i wniosek na nowy okres złożą po 30 czerwca, to nie otrzymają już wyrównania od czerwca. Prawo do świadczenia będzie już tylko przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, z wyjątkiem rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy na złożenie dokumentów mają trzy miesiące od narodzenia dziecka.

Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.

Kryteria i zmiany w świadczeniu wychowawczym Rodzina 800 plus

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł. Kwota ta zmieniła się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba było składać dodatkowego wniosku.

Forma wypłaty świadczenia Rodzina 800 plus

Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy. (PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec