W piątek ok. godz. 7.15 polski złoty stracił w stosunku do euro o 0,44 proc. do 4,35 zł, do dolara o 0,5 proc. do 4,09 zł i do franka szwajcarskiego o 1,03 proc., który kosztował 4,51 zł.

Polska waluta w czwartek o południu umocniła się do euro, które kosztowało prawie 4,33 zł, do dolara, wycenianego na 4,06 zł, i franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,45 zł.

Reklama

bk/ pad/