Kryteria i terminy wakacji kredytowych 2024

Reklama

Zgodnie z nowelizacją ustawy, podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę, tegoroczne wakacje kredytowe zostały wydłużone. Aby skorzystać z możliwości zawieszenia spłat rat w 2024 roku, kredytobiorcy muszą spełniać określone kryteria. Dotyczy to tych, których miesięczne raty przekraczają 30% średniego dochodu gospodarstwa domowego, obliczanego z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku. Ograniczenie to nie dotyczy rodzin z co najmniej trójką dzieci.

Wakacje kredytowe można wykorzystać dwukrotnie w okresie letnim (od czerwca do sierpnia) oraz dwukrotnie jesienią (od września do grudnia), pod warunkiem że łączna wartość udzielonego kredytu nie przekracza 1,2 mln zł.

Reklama

Jak banki przygotowują się do zmian?

Zgodnie z ustawą, kredytobiorcy składający wnioski o zawieszenie spłaty rat muszą dołączyć do niej oświadczenie o spełnieniu kryteriów, pod rygorem odpowiedzialności karnej. To stawia banki przed wyzwaniem weryfikacji tych deklaracji, zwłaszcza w przypadkach, gdy dochody pochodzą z różnych źródeł lub są nieregularne. Jednak mimo niepewności związanej z krótkim terminem na wdrożenie ustawy, większość dużych banków w Polsce deklaruje gotowość do obsługi wniosków o wakacje kredytowe.

Jak i gdzie złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Jeśli planujesz skorzystać z wakacji kredytowych, możesz złożyć wniosek bezpośrednio w swoim banku. Banki oferują różnorodne ścieżki składania wniosków - od tradycyjnych formularzy pisemnych po wygodne rozwiązania dostępne przez bankowość internetową. Metody te mogą się różnić w zależności od danego banku, dlatego warto uprzednio sprawdzić, które opcje są oferowane w konkretnej placówce. Po złożeniu wniosku bank powinien potwierdzić jego przyjęcie w ciągu 21 dni od daty otrzymania.