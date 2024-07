Przy odpowiednim planowaniu i działaniu kompleksowym, bez większego wysiłku i poświęcania na takie działania zbyt wiele czasu, ryzyko podróżne – fizyczne i w świecie cyfrowym – można ograniczyć do minimum. Jak to zrobić, radzą eksperci od bezpieczeństwa z Mastercard.

Bezpieczne transakcje w sieci: jak działać ograniczając ryzyko

Wypoczynek powinien być bezstresowy. Dokonując rezerwacji czy transakcji należy korzystać wyłącznie z zaufanych stron internetowych.

Bilety lotnicze czy noclegi w hotelu rezerwuj tylko na sprawdzonych stronach internetowych. Zanim zdecydujesz się skorzystać z danej oferty, przeczytaj jej recenzje i sprawdź bezpieczeństwo witryny. Zweryfikuj, czy platforma, na której dokonujesz rezerwacji, ma numer telefonu lub fizyczny adres pocztowy.

Korzystaj przy tym wyłącznie z własnego urządzenia i bezpiecznych sieci Wi-Fi. Zwłaszcza kupuj online poprzez własne urządzenia. Nie korzystaj w tym celu np. z publicznych komputerów dostępnych w hotelach.

Ale korzystając nawet z własnych urządzeń, pamiętaj o aktualizacjach systemów operacyjnych. Zawierają one ważne ulepszenia funkcji bezpieczeństwa, które chronią przed lukami w zabezpieczeniach.

Ponadto nie rób zakupów ani nie loguj się do swoich kont bankowych, gdy twoje urządzenie jest podłączone do publicznej sieci Wi-Fi, w miejscach publicznych, takich jak np. kawiarnie czy lotniska. To gwarancja bezpiecznego urlopu i bezstresowego wypoczynku.

Bezpieczne transakcje: karta płatnicza

Przed wyjazdem sprawdź u wydawcy swojej karty płatniczej, jakie świadczenia podróżne i ubezpieczenie przysługują ci w związku z rezerwacją i podczas pobytu za granicą. Poznaj funkcję chargeback – usługa ta może pomócw przypadku nieautoryzowanych lub nieuczciwych transakcji na koncie.

Pamiętaj PIN do swojej karty i sprawdzaj limity płatności zbliżeniowych. Numer PIN przypisany do karty jest wymagany w bankomatach, a także w niektórych terminalach za granicą. Pamiętaj o tym, że w różnych krajach obowiązują różne limity kwot na transakcje zbliżeniowe, warto zapoznać się z nimi przed podróżą.

Chroń swój sprzęt – telefon, tablet czy laptop. Przy logowaniu zawsze korzystaj z uwierzytelniania wieloskładnikowego. Chroń swoje konta internetowe, telefon i portfele cyfrowe, używając unikalnych kodów dostępu. Takich, które nie są adresem, datą urodzenia lub numerem telefonu i danych biometrycznych – takich jak twarz lub odcisk palca.

Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet w wypadku, gdy jeden czynnik - taki jak nazwa użytkownika czy hasło, zostanie naruszony, oszuści nie będą w stanie spełnić drugiego wymogu uwierzytelnienia, co ostatecznie uniemożliwi im uzyskanie dostępu do twoich kont.

Na wypadek zgubienia lub kradzieży portfela, trzymaj alternatywną formę płatności w innej torbie. To zapewni spokój i nie zakłóci zbyt mocno odpoczynku, jesli dojdzie do przykrych wydarzeń.

Dodaj swoje karty płatnicze do portfela cyfrowego, aby móc płacić za pomocą telefonu lub zegarka wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności cyfrowe.

Jeśli zgubisz swoją kartę płatniczą lub zostanie ona skradziona podczas podróży, natychmiast zgłoś to swojemu bankowi.

W przypadku, gdy karta była wcześniej dodana do portfela cyfrowego i nadal masz dostęp do swojego urządzenia, wydawca karty będzie mógł zaktualizować cyfrowy portfel o informacje o nowej karcie, tak aby można było nadal płacić mobilnie w oczekiwaniu na nową plastikową kartę.

To też ważne: do ładowania telefonu, tabletu czy laptopa zawsze używaj wtyczki. Kable USB mają możliwość przesyłania danych, co może zdarzyć się po podłączeniu kabla do publicznego wejścia USB. Korzystanie z tradycyjnej wtyczki eliminuje ryzyko transferu danych i pozwala ładować urządzenie w bezpieczny sposób.

Bezpieczny urlop 2024: zabezpieczenie na wypadek utraty komputera lub smartfonu

Elementarne zalecenie polega na tworzeniu kopii zapasowe plików w chmurze lub miej ze sobą wydruki.

Aby zapobiec utracie ważnych danych takich jak np. dokumenty związane z rezerwacją pobytu w hotelu, zadbaj o to, aby mieć kopie zapasową danych przechowywaną w chmurze: w przypadku utraty urządzenia nadal będziesz mieć do nich dostęp.

Dodatkowym środkiem ostrożności może być również noszenie przy sobie papierowych kopii dokumentów podróży.

Ponadto skonfiguruj alerty dotyczące konta. Ustawienie powiadomień dotyczących bezpieczeństwa konta może pomóc w łatwym monitorowaniu podejrzanych transakcji.

Bezpieczny urlop: podróż wymaga zachowania elementarnej poufności

Nie udostępniaj zbyt wielu informacji w mediach społecznościowych o swoich planach podróży.

Unikaj publikowania swojej lokalizacji lub planu podróży w mediach społecznościowych.

Dzielenie się takimi szczegółami pozwala potencjalnym złodziejom śledzić, gdzie jesteś i ułatwia im zaplanowanie przestępstwa.