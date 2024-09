Czym jest ryczałt energetyczny? Ile wynosi w 2024 roku?

Ryczałt energetyczny to specjalne świadczenie wypłacane emerytom i rencistom przez ZUS, które ma na celu wsparcie finansowe w pokrywaniu kosztów energii elektrycznej, gazowej oraz cieplnej.

Od 1 marca 2024 roku wysokość ryczałtu energetycznego wynosi dokładnie 299,82 zł. Kwota ta jest corocznie waloryzowana, a aktualne stawki ogłaszane są przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Co istotne, ryczałt energetyczny jest wolny od kryterium dochodowego - oznacza to, że jego przyznanie nie zależy od wysokości emerytury lub renty.

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny przysługuje wybranym grupom emerytów i rencistów. Uprawnionymi do otrzymania dodatku są:

Kombatanci oraz inne osoby uprawnione, które brały udział w działaniach wojennych lub doświadczyły represji wojennych i powojennych,

Żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywczych rud uranu oraz batalionach budowlanych.

Dodatkowo, świadczenie te może być dziedziczone. W przypadku śmierci osoby uprawnionej, wdowa lub wdowiec mają możliwość kontynuowania otrzymywania ryczałtu po złożeniu odpowiednich dokumentów i spełnieniu warunków formalnych.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Proces ubiegania się o ryczałt energetyczny nie jest skomplikowany, ale wymaga dostarczenia kilku kluczowych dokumentów. Seniorzy mogą skorzystać z tej formy wsparcia w dowolnym czasie, ponieważ nie ma ustalonych terminów składania wniosków. Formularz wniosku ZUS-ERK jest dostępny zarówno online, na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i w każdej placówce ZUS.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia, takie jak:

decyzja wydana przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza okresy działalności kombatanckiej lub represji w odniesieniu do kombatantów i osób represjonowanych lub potwierdza uprawnienia członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców.

zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające przymusowe zatrudnienie w ramach zastępczej służby wojskowej.

Po złożeniu wniosku świadczenie zostanie przyznane i będzie wypłacane co miesiąc, razem z emeryturą lub rentą.