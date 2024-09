Brak prawa do zasiłku

Zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu za okres niezdolności do pracy:

za który zachowuj prawo do wynagrodzenia, na podstawie przepisów szczególnych,

w którym ubezpieczony przebywa na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym,

w którym jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności; wyjątkiem są osadzeni objęci prawem do zasiłku chorobowego osób z tytułu wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

która powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co stwierdziło prawomocne orzeczenie sądu,

za okres pierwszych pięciu dni, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu, co poświadcza kod „C” w

zaświadczeniu lekarskim lub zostało potwierdzone w odpowiednim postępowaniu, np. mającym na celu ustalenie okoliczności wypadku,

objętym zwolnieniem lekarskim, które zostało sfałszowane,

objętym zwolnieniem lekarskim, w czasie którego ubezpieczony wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przeprowadzonej przez płatnika zasiłku,

wygaśnięcia umowy o pracę,

pisemnego porozumienia o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych zasadach,

do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo

wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego albo

do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego,

rozwiązania umowy o pracę na czas określony.

Skrócenie okresu zwolnienia lekarskiego

L4 stanowi usprawiedliwienie nieobecności zatrudnionego w pracy w czasie, gdy jest on niezdolny do wykonywania swoich obowiązków zawodowych z powodu choroby. Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim musi je wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem. Czyli powinien się leczyć, odpoczywać i ogólnie mówiąc poświęcić ten czas na regenerację organizmu, by możliwie szybkiego wrócił do pracy.

O tym czy pracownik może wcześniej wrócić do pracy ze zwolnienia lekarskiego, decyduje lekarz orzecznik ZUS. W stosownym dokumencie określa on wcześniejszą daty ustania niezdolności do pracy niż była wpisana na druku ZUS ZLA. Wówczas za okres po tej dacie zwolnienie lekarskie traci ważność i ubezpieczony nie otrzyma zasiłku chorobowego.

Kiedy nie przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek nie przysługuje również od dnia następnego po wyznaczonym terminie badania przez lekarza orzecznika, jeśli ubezpieczony:

uniemożliwi badanie lekarskie,

nie dostarczy na wezwanie posiadanych wyników badań w wyznaczonym terminie.

Zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie otrzyma również osoba, która:

pobiera emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

pobiera emeryturę lub rentę inwalidzką przyznawaną przez służby mundurowe,