Program Dobry Start - wsparcie dla uczniów

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie mogą otrzymać raz w roku 300 zł na wyprawkę szkolną, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych.

Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca.

Statystyki dotyczące wniosków o świadczenie

Według ostatnich danych ZUS opiekunowie złożyli 3 mln 361 tys. wniosków. Kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 1 mld 386 mln zł. Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie przekroczyła 4 mln 627 tys.

Terminy składania wniosków i wyjątki

Wnioski można składać do końca listopada. Po tym terminie będzie to możliwe tylko wtedy, gdy dziecko powyżej 20 lat uzyska po 30 listopada orzeczenie o niepełnosprawności.

Sposoby składania wniosków przez aplikację i internet

Wnioski można złożyć za pomocą aplikacji mZUS. Jest ona do pobrania bezpłatnie ze sklepów Google Play i App Store. Aby aktywować aplikację mobilną ZUS, należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Osoby, które nie mają konta na PUE ZUS, mogą złożyć wniosek o świadczenie przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.(PAP)

