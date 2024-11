PKB Turcji zaczęło się kurczyć

Gospodarka Turcji po raz drugi skurczyła się w ujęciu kwartalnym o 0,2 proc., co potwierdza początek technicznej recesji, twierdzi Bloomberg News na podstawie danych opublikowanych przez turecką państwową agencję statystyczną.

Roczna stopa wzrostu spadła gwałtownie w porównaniu z solidnym pierwszym kwartałem i średnią sprzed pandemii wynoszącą ponad 5 proc. „Patrząc w przyszłość, wzrost prawdopodobnie pozostanie stłumiony” – powiedziała Selva Bahar Baziki z Bloomberg Economics w notatce przed opublikowaniem danych.

Turcy pozbywają się liry

Turcja odnotowała 2,1 proc. wzrostu rocznego w trzecim kwartale. Ekonomiści ankietowani przez Bloomberg spodziewali się 2,5 proc. wzrostu. Natomiast wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych wzrosły w ujęciu rocznym o 3,1 proc., podczas gdy produkcja przemysłowa spadła o 2,2 proc. w trzecim kwartale bieżącego roku.

Popyt wewnętrzny nadal jest wysoki, ale produkcja spada

Bank centralny walczy o kontrolę inflacji wynoszącej prawie 49 proc. za pomocą restrykcyjnej polityki pieniężnej. Przez osiem kolejnych miesięcy utrzymywał stopę bazową na poziomie 50 proc. To wyraźnie zahamowało produkcję przemysłową, chociaż popyt krajowy cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. Wielu Turków w obawie przed utratą wartości liry przyspieszają zakupy niektórych towarów, aby uniknąć jeszcze wyższych cen.

„Konsumpcja pozostaje najsilniejszym czynnikiem wzrostu PKB, chociaż spadała w ujęciu kwartalnym przez dwa kolejne kwartały. Wraz ze spowolnieniem wolumenu importu zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym, sugeruje to, że Turcja zbliża się do poziomu produkcji, który mógłby wesprzeć proces dezinflacji” — powiedział Okan Ertem, starszy ekonomista w Turk Ekonomi Bankasi AS.

Gospodarka czeka na złagodzenia polityki monetarnej

Bank centralny Turcji przewiduje, że inflacja na koniec roku wyniesie 44 proc. Do końca 2025 roku spadnie do 21 proc., co zgodnie z przedstawioną w tym miesiącu sugestią może skłonić decydentów do przyspieszenia obniżki stóp procentowych, które obecnie dławią całą tureckągospodarkę. Od szybkości łagodzenia polityki pieniężnej będzie w dużym stopniu zależał wzrost PKB w nadchodzących kwartałach.