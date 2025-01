Terminy ferii zimowych 2025

Ministerstwo Edukacji zaplanowało na rok szkolny 2024/2025 cztery terminy ferii zimowych. Pierwsze województwa mają wolne już od 20 stycznia, ostatnie skończą swoje ferie 02 marca. Poniżej prezentujemy dokładne daty.

od 20 stycznia do 2 lutego 2025 rok u na feriach przebywać będą dzieci z województw: kujawsko-pomorskiego , lubuskiego , małopolskiego , świętokrzyskiego i wielkopolskiego

u na feriach przebywać będą dzieci z województw: , , , i od 27 stycznia do 9 lutego 2025 roku na feriach przebywać będą dzieci z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

na feriach przebywać będą dzieci z województw: i od 3 lutego do 16 lutego 2025 roku na feriach przebywać będą dzieci z województw: dolnośląskiego , mazowieckiego , opolskiego i zachodniopomorskiego

na feriach przebywać będą dzieci z województw: , , i od 17 lutego do 2 marca 2025 roku na feriach przebywać będą dzieci z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

"odLOTTOwe ferie" z Fundacją LOTTO

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej jak co roku wspiera wypoczynek grupowy najmłodszych dzieci. Konkurs „odLOTTOwe ferie 2025” skierowany jest do między innymi organizacji pozarządowych, szkół, instytucji kultury oraz kół gospodyń wiejskich, które w swoich statutach mają wpisaną działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz są zarejestrowane na terenie Polski. Pełna lista uprawnionych organizacji znajduje się na stronie Fundacji.

Ile można dostać?

Fundusze z programu „odLOTTOwe ferie 2025” są przeznaczone na realizację zimowych obozów stacjonarnych dla uczniów szkół podstawowych. Każda organizacja, która weźmie udział w konkursie ma szansę otrzymać darowiznę celowej w wysokości 10 000 lub 17 000 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zajęć podczas tegorocznych ferii zimowych. Jej wysokość zależny od opcji wybranej przez beneficjenta.

Warunki przyznania dotacji?

Wypoczynek w formie obozu stacjonarnego może odbywać się wyłącznie w Polsce w terminach przewidzianych rozporządzeniem MEiN na rok 2025. W zajęciach trwających pięć dni roboczych (od poniedziałku do piątku) musi uczestniczyć co najmniej 10 osób, a górny limit liczby dzieci nie jest określony. Dzienny czas zajęć nie może być krótszy niż pięć godzin zegarowych, w czasie których dzieci powinny mieć zajęcia sportowe, kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, itp. Przy czym w każdym dniu zajęć uczestnicy muszą mieć zapewnioną nie mniej niż jedną godzinę aktywności ruchowej oraz nie mniej niż jedną godzinę zajęć o charakterze manualno-artystycznym. Plan zajęć może obejmować również trwające ponad pięć godzin wycieczki lub atrakcje poza miejscem organizacji zajęć stacjonarnych. Dzieci mają również codziennie otrzymywać przynajmniej jeden ciepły posiłek, czyli tzw. danie obiadowe.

Rodzaje wsparcia

Fundacja przewiduje dwa warianty dofinansowania obozu. Organizator wybiera jeden z nich:

wariant podstawowy – darowizna obejmuje następujące kategorie wsparcia: wyżywienie uczestników, wynagrodzenia kadry, materiały oraz żywność do prowadzenia zajęć, ubezpieczenie NNW uczestników i kadry oraz ubezpieczenie OC kadry, drobne nagrody w konkursach. Zryczałtowana kwota darowizny wynosi w tym przypadku do 10 000 złotych

– darowizna obejmuje następujące kategorie wsparcia: wyżywienie uczestników, wynagrodzenia kadry, materiały oraz żywność do prowadzenia zajęć, ubezpieczenie NNW uczestników i kadry oraz ubezpieczenie OC kadry, drobne nagrody w konkursach. Zryczałtowana wynosi w tym przypadku wariant rozszerzony – obejmuje następujące kategorie wsparcia: wyżywienie uczestników, wynagrodzenia kadry, materiały oraz żywność do prowadzenia zajęć, ubezpieczenie NNW uczestników i kadry oraz ubezpieczenie OC kadry, drobne nagrody w konkursach oraz wycieczki i inne atrakcje np. wyjścia na basen, lodowisko, do kina, muzeum, na warsztaty zewnętrzne. W tym przypadku zryczałtowana kwota darowizny wynosi do 17 000 złotych.

Kadra pedagogiczna na obozie musi składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia do opieki i prowadzenia zajęć z dziećmi. Wartość wynagrodzeń osób pracujących z dziećmi, nie może przekroczyć 10 proc. wypłaconej darowizny, czyli maksymalnie 1 000 złotych lub 1 700 złotych.

Dofinansowanie z Fundacji „Szansa dla Gmin”

Po raz kolejny z programem dopłat do ferii zimowych dzieci i młodzieży ruszyła także Fundacja „Szansa dla Gmin”. Skorzystać z niego mogą dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego (KRUS) oraz urodzone od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Fundacja oferuje tygodniowy turnus wyjazdowy (w tym sześć noclegów) z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Na zimowisko dzieci pojadą do trzech miejscowościach: Tresna koło Żywca, Zakopanego i do Korbielowa.

Wysokość wsparcia na jednego uczestnika

Wypoczynek będzie częściowo sfinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Każdy z zakwalifikowanych uczestników będzie mógł liczyć na dofinansowanie wypoczynku w wysokości 1 000,00 zł. Rodzice dzieci, które otrzymają wsparcie Fundacji, dołożą z własnej kieszeni 900 złotych. Dla pozostałych uczestników odpłatność wyniesie 1 900 złotych.

źródło: MEN, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundacja „Szansa dla Gmin”