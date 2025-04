Dobra passa złota

"Złoto kontynuuje swoją dobrą passę, choć na początku traciło na wartości po nałożeniu ekstremalnie wysokich ceł ze strony Donalda Trumpa na cały świat. Niemniej w tym momencie przebiło już poziom 3200 USD za jedną uncję. To pokazuje, że złoto wciąż jest jednym z najbezpieczniejszych aktywów na świecie i traciło wyłącznie ze względu na to, że cały świat poszukiwał płynności, kiedy dochodziło do bardzo dużych spadków na rynku akcyjnym" - powiedział ISBnews Stajniak.

Dodał, że wiele instytucji finansowych, w tym przede wszystkim Goldman Sachs, podwyższają swoje prognozy dotyczące złota.

Prognoza dla złotego kruszcu

"Na ten moment główna prognoza ze strony Goldman Sachsa wskazuje na poziom 3300 USD na koniec roku, ale nie wyklucza, że poziom złota sięgnie nawet 4300 USD, jeśli dojdzie do dalszej eskalacji wojny handlowej. Warto wspomnieć, że Donald Trump zdecydował się na to, żeby odłożyć cła wzajemne na większość krajów poza Chinami. W tym momencie obowiązuje taka szeroka stawka na poziomie 10%, natomiast na Chinę nałożona została gigantyczna stawka. To powoduje bardzo dużą niepewność i również powoduje odwrót aktywów, środków finansowych ze strony amerykańskich akcji oraz obligacji. Obserwujemy bardzo duży wzrost rentowności, który teoretycznie powinien być negatywny dla złota, ale obrazuje sytuację, że rynki szukają innych możliwości bezpiecznych inwestycji poza Stanami Zjednoczonymi i taką możliwą inwestycją jest właśnie złoto lub europejskie obligacje" - wskazał wicedyrektor.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)