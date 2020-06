„Indeksy rynku akcji wydają się być wykupione, być może nadchodzi korekta. Dzisiejsza sesja była raczej spokojna, a zmienność pod koniec notowań wiązałbym z rozliczeniem kontraktów terminowych” – powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.

WIG20 rozpoczął sesję nieznacznie powyżej czwartkowego zamknięcia, a następnie wszedł w trend boczny.

GUS opublikował o godz. 10.00 dane na temat majowej produkcji przemysłowej, której odczyt okazał się nieznacznie lepszy od konsensusu PAP Biznes. Produkcja przemysłowa spadła o 17,0 proc. rdr wobec konsensusu zakładającego spadek 18,0 proc. rdr. W reakcji na publikację odczytu nie doszło do istotnych zmian indeksów.

Niska zmienność występowała przez niemal całe notowania, dopiero pod koniec sesji – ok. godz. 16.00 - WIG20 wszedł w fazę silniejszych wahań, wybijając się z poziomu ok. 1.798 pkt. do 1.808 pkt.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,7 proc. do 1.807,85 pkt., WIG zwyżkował 0,5 proc. do 50.670,08 pkt., mWIG40 poszedł, jako jedyny, w dół 0,5 proc. do 3.512,23 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,7 proc. do 13.481,64 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 2.125 mln zł, z czego 1.857 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panował mieszany obraz. Zwyżkowały akcje rosyjskie i tureckie – odpowiednio RTS zyskał 1,2 proc., a BIST100 1,0 proc., zaś spadały ceny spółek z Węgier i Czech.

DAX idzie w górę o 0,5 proc. o godz. 17.30, a S&P 500 zwyżkuje 0,5 proc.

10 z 15 indeksów sektorowych wzrosło. Drugą sesję z rzędu wyraźnie zwyżkował WIG-energia (+1,8 proc.), kontynuując dobrą passę po tym, gdy w czwartek wicepremier i minister aktywów państwowych potwierdził, że trwają prace nad projektem wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych.

W ciągu ostatnich dwóch sesji WIG-energia zyskał 12,7 proc., a od tegorocznego minimum z 12 marca ok. 120 proc. – w efekcie był najwyższym poziomie od listopada 2019 roku.

12 z 20 spółek WIG20 zwyżkowało.

Poza spółkami energetycznymi pozytywnie wyróżniło się Dino Polska (+3,5 proc. do 202,8 zł). Kurs ustanowił maksimum historyczne, a od początku roku zyskał ok. 41 proc.

CD Projekt poszedł w górę o 1,4 proc. do 392,7 zł, choć na początku sesji zniżkował ok. 3 proc.

Spółka podała, że przesuwa datę premiery gry "Cyberpunk 2077" na 19 listopada 2020 roku, a wcześniej planowała, że nastąpi to 17 września 2020 roku.

Informacja była zaskoczeniem dla analityków, gdyż z przeprowadzonej przez PAP Biznes na początku czerwca ankiecie większość z nich nie spodziewała się przełożenia premiery.

Analitycy ocenili, że udoskonalenie gry ma kluczowe znaczenie dla jej sukcesu komercyjnego, jednak nowy termin premiery wiązać się będzie z silniejszą konkurencją rynkową.

Według Credit Suisse nowy termin premiery "Cyberpunka 2077" będzie również okresem premier innych tytułów, z którymi CD Projekt będzie musiał konkurować o konsumentów - m.in. Call of Duty 2020, Star Wars: Squadrons, Halo, Spiderman i potencjalnie Assassin’s Creed and Rainbow Six Quarantine.

Mimo to, analitycy szwajcarskiego banku inwestycyjnego w raporcie z 19 czerwca podwyższyli cenę docelową akcji CD Projektu do 415 zł z 380 zł wcześniej, utrzymując rekomendację "neutralnie".

„Przesunięcie premiery może wiązać się z ryzykiem napotkania promocji cenowych ze strony innych deweloperów gier. Przed świętami Bożego Narodzenia wiele firm, chcąc zachęcić graczy do korzystania z ich usług, obniża cenę gry. Może to mieć negatywny wpływ na zdolność CD Projekt do uzyskiwania odpowiednich przychodów” – uważa Szymon Nowak.

Kurs LPP zniżkował 1,4 proc. do 6.825 zł.

Analityk HSBC Bulent Yurdagul obniżył rekomendację dla LPP do "trzymaj" z "kupuj", wyznaczając cenę docelową na 7.250 zł, poinformował Bloomberg.

Na szerokim rynku zwyżkowała Enea (+1,9 proc. do 8,1 zł).

Spółka podała, że uzyskane w pierwszym kwartale 2020 roku wyniki są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto wyniósł 459 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 444,6 mln zł. Przed rokiem zysk netto grupy wynosił 279,8 mln zł, a zysk przypisany jednostce dominującej 246 mln zł. (PAP Biznes)