"Rynek jest mocny. Wydawało się, że po zakończeniu półrocza może dojść do realizacji zysków, ale tego nie widać, a jest nawet przyspieszenie. Argumentem globalnym jest wyraźny wzrost DAX, to wspierało sentyment do polskich spółek. Co ciekawe, mocno zachowywały się spółki, które ostatnio były słabe, Pekao, PKO BP, PZU, również KGHM. Relatywnie słabiej zachowywały się natomiast CD Projekt czy Dino Polska, które do tej pory były liderami wzrostów i ciągnęły indeksy" - powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.

Dodatkowo, złoty umacnia się wobec euro i dolara, a to może sprzyjać rynkowi kapitałowemu.

Zdaniem dyrektora departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, rynek wyraźnie szuka argumentów za dalszymi wzrostami i pomija czynniki negatywne.

"Obawy o spadki póki co się nie materializują. Wydawało się, że korekta by się rynkowi przydała i ona miała miejsce, rynek oddał 6-7 proc., czyli tyle co w kwietniu. Jeśli już uznał, że to wystarczy i próbuje dynamicznie odbić, to nie wykluczam przebicia poziomu 1900 pkt, a być może podejścia pod 2000 pkt. w optymistycznym scenariuszu" - powiedział Sobiesław Kozłowski.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 zyskał 1,78 proc., osiągając poziom 1.804,01 pkt., WIG zwyżkował o 1,66 proc. do 50.937,18 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,35 proc. do 3.595,56 pkt., a sWIG80 wzrósł o 1,16 proc. do 13.731,98 pkt.

Obroty na GPW wyniosły około 1,1 mld zł, z czego 1,01 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

Solidne wzrosty na warszawskiej giełdzie utrzymywały się przez cały dzień, do czego przyczyniały się bardzo dobre nastroje na giełdach zachodnich, gdzie najważniejsze indeksy, w tym niemiecki DAX, francuski CAC40 i brytyjski FTSE zyskiwały po 2-3 proc. Od mocnych wzrostów rozpoczęła się też sesja na Wall Street, chociaż tuż przed 17.00 skala zwyżek na tamtejszym rynku zaczęła słabnąć po doniesieniach agencji Reuters o rekordowym dziennym przyroście ponad 10 tys. osób zakażonych koronawirusem na Florydzie.

Początkowo do poprawy nastrojów wśród globalnych inwestorów przyczyniały się przede wszystkim doniesienia o postępie prac nad szczepionką przeciwko koronawirusowi, a potem doszły jeszcze dużo lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w czerwcu o 4,8 mln wobec oczekiwanej zwyżki o 3,06 mln - podał Departament Pracy. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 11,1 proc., oczekiwano 12,5 proc. wobec 13,3 proc. miesiąc wcześniej.

"Dane kolejny raz zaskoczyły bardzo pozytywnie, choć już tym razem spodziewano się wzrostu zatrudnienia. Dane wspierają nastroje inwestorów na Wall Street, choć wciąż nie można rozstrzygnąć, czy sytuacja nie ulegnie pogorszeniu w kolejnych tygodniach oraz miesiącach" - napisał Michał Stajniak z XTB.

"Rynki reagują naprawdę pozytywnie. DAX znajduje się najwyżej od pierwszej połowy czerwca, natomiast S&P 500 kolejny raz testuje okolice 3150 punktów. Dzisiaj wzrosty w Europie rzadko nie przekraczają 2 proc., natomiast na Wall Street godzinę po rozpoczęciu sesji wszystkie indeksy rosną o ponad 1 proc." -dodał.

Na GPW w górę poszło w czwartek 13 z 15 indeksów sektorowych. Zniżkowały tylko WIG Motoryzacja i WIG Budownictwo. Najmocniej wzrosły indeksy Chemia (4,8 proc.) i Energia (4,5 proc.).

Spośród spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 najmocniej rosły akcje CCC, Cyfrowego Polsatu, Tauronu i PGE. Zniżkowały tylko Dino Polska i mBank.

CCC przerwał serię sześciu spadkowych sesji z rzędu i zyskał na koniec dnia 7,6 proc. Spółka podała wstępne szacunki, z których wynika, że EBITDA grupy w drugim kwartale wyniosła 40 mln zł, a strata operacyjna grupy sięgnęła 112 mln zł.

Analitycy wskazują, że wyniki CCC są słabe z powodu czasowego zamknięcia sklepów w efekcie pandemii i dodatkowo obciążone rezerwami, ale ich zdaniem, można się było tego spodziewać. Dużą poprawę pokazał natomiast segment e-commerce.

"Wydawało się, że informacje o szacunkowych wynikach CCC mogą być przyjęte negatywnie, ale wyraźny wzrost przychodów w ramieniu internetowym przeważył" - powiedział Sobiesław Kozłowski z Noble Securities.

Ponad 5 proc., do 27,32 zł, rosną akcje Cyfrowego Polsatu. Agencja Bloomberg, powołując się na nieoficjalne informacje, podała, że spółka rozważa sprzedaż swoich stacji bazowych. Wcześniej o podobnych zamiarach informowano w przypadku spółki Play.

Mocny trend wzrostowy utrzymuje się na PGE. Akcje tej spółki w ciągu ostatniego miesiąca zyskały ponad 40 proc., a w czwartek na koniec dnia zyskały 5,4 proc. i kosztowały 7,25 zł.

Wzrosty z poprzedniego dnia kontynuuje PGNiG. Tym razem gazowa spółka zyskała 1,51 proc. i kosztowała na zamknięciu 4,69 zł za akcję. Rosyjski koncern Gazprom przekazał PGNiG 1,5 mld USD nadpłaty za gaz, dostarczany po 1 listopada 2014 roku. Zwrot tej kwoty nakazał stronie rosyjskiej Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w wyroku z 30 marca 2020 roku.

Modelowa marża downstream PKN Orlen w czerwcu 2020 roku spadła do 3,1 USD na baryłce z 4,7 USD na baryłce w maju. Modelowa marża rafineryjna plus dyferencjał Brent/Ural wyniosła w czerwcu: -0,5 USD na baryłce wobec 1,1 USD na baryłce w maju. Pomimo spadku marż akcje PKN Orlen rosną 1,3 proc.

Wśród małych i średnich spółek również przeważały wzrosty. Mocno w górę szły notowania Erbudu 15 proc., Grupy Azoty 6,1 proc. DataWalk 7 proc, Biomedu Lublin 6 proc. oraz 11 bit studios prawie 5 proc.

Erbud chce skupić do 412.500 akcji własnych po cenie 40 zł za akcję. Dniem rozpoczęcia przyjmowania ofert od akcjonariuszy jest 6 lipca 2020 r., a dniem zakończenia jest 17 lipca 2020 r.

Kurs 11 bit studios odrabiał straty drugi dzień z rzędu po spadkach, w ramach których stracił ostatnio ponad 20 proc.

Około 2,4 proc. rosły akcje GPW. Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wzrosła w czerwcu o 65,1 proc. rdr do 26,7 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zwiększyła się w tym czasie o 65,2 proc. do 26,4 mld zł.

Blisko 7 proc. wzrosły notowania VRG, który przedstawił dane o sprzedaży za czerwiec. Są one niższe rok do roku o 8,3 proc. (wyniosły 82,5 mln zł), ale spółka zaczyna odrabiać straty po ciężkim kwietniu i maju. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły około 371,8 mln zł i były niższe rdr o około 23,3 proc.

Prawie 13 proc. zyskał Quercus TFI po informacji, że złożył wiążącą ofertę zakupu 100 proc. udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion od Banku Pekao.

"Jeśli tylko pojawiają się ciekawe informacje, to kursy na nie wyraźnie reagują pozytywnie" - powiedział Sobiesław Kozłowski z Noble Securities.