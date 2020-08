"W I połowie tego roku 9 nowych firm dołączyło do naszej grupy. Cały czas pozostajemy akwizycyjni. Mieliśmy m.in. kilka rozmów zaawansowanych za granicą, ale część zawiesiliśmy ze względu na obecną sytuację. Obserwujemy i równolegle analizujemy rynki, choć na razie spotykamy się zdalnie. Te procesy akwizycyjne trwają i nie mamy na razie jeszcze nic gotowego na stole do podpisania" - powiedział Panek podczas wideokonferencji.



Wiceprezes wyjaśnił, że współpraca ze spółką Adesso z Niemiec przebiega bez przeszkód i właśnie zostały podpisane ostatnie dokumenty dotyczące wspólnej spółki.



"Na dniach ta spółka powinna zostać zarejestrowana. Jeżeli chodzi o naszą tam działalność, to mamy kilka leadów, uczestniczymy już w kilku postępowaniach i mam nadzieję, że wygramy tam pierwsze przetargi i będziemy mogli wdrażać nasze rozwiązania w bankach. Są to jednak procesy, które potrafią bardzo długo trwać" - podkreślił Panek.



Jak wyjaśniał wcześniej zarząd Asseco, wspólna firma Adesso banking solutions GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem będzie działać w sektorze bankowym w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria).



Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.



(ISBnews)