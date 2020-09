Indeks Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,48 proc. do 27.665,64 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,05 proc. do 3.340,97 pkt.

Nasdaq Comp. spadł o 0,60 proc. do 10.853,54 pkt. To był najgorszy tydzień dla tego indeksu od marca, gdy giełdy na świecie zanotowały dołek po ostrych spadkach wywołanych obawami o skutki pandemii koronawirusa.

„Akcje globalne rosły w ostatnich miesiącach w oczekiwaniu na ożywienie gospodarcze po zniesieniu restrykcji, lecz gdy zaczyna się jesień (na półkuli północnej), ludzie zastanawiają się, czy liczba infekcji koronawirusem może się powiększyć" - powiedział Kozo Koide, główny ekonomista w Asset Management One.

"Kilka następnych sesji będzie kluczowe dla oszacowania skali potencjalnej korekty, a byki będą wypatrywać sygnałów pozytywnych dywergencji na wykresach, gdyż główne indeksy zbliżają się do swoich 50-dniowych średnich kroczących" - dodał Ken Berman, strateg Gorilla Trades.

Wyprzedaż spółek technologicznych zaczęła się w piątek po nieoficjalnych informacjach agencji Bloomberg, że SotfBank rozważa zmiany w swojej strategii handlu opcjami. W zeszłym tygodniu okazało się, że SoftBank jest prawdziwym rekinem na Nasdaqu, gdyż wydał miliardy dolarów na kupno opcji na akcje, stawiając tym samym na wzrosty kursów spółek Big Tech.

Notowania Peloton szły w górę o 3,5 proc. Firma podała w raporcie kwartalnym, że zysk na akcje wyniósł 27 centów wobec oczekiwanych 10 centów.

Oracle zyskiwał w ciągu dnia o 5 proc. Skorygowane przychody spółki w I połowie roku wyniosły 9,37 mld USD vs konsensus rynkowy na poziomie 9,19 mld USD.

Akcje Zumiez rosły ponad 14 proc. W II kw. zysk na akcję wyniósł 1,01 USD wobec oczekiwanych 20 centów.

W czwartek Senat USA przyjął republikański projekt pakietu stymulacyjnego w wysokości ok. 500-700 mld USD stosunkiem głosów 52 do 47, co nie wystarczyło, by przekroczyć granice 60 głosów, potrzebną do skierowania projektu do dalszych prac. Wszyscy demokratyczni senatorowie głosowali przeciwko propozycji Republikanów. Projekt Demokratów zakłada przeznaczenie 2,2 bln USD dla gospodarki.

W związku z zerwaniem partyjnych negocjacji 7 sierpnia i braku woli politycznej do kolejnych spotkań, z każdym dniem maleje szansa na uchwalenie kolejnej rundy pomocy przed listopadowymi wyborami prezydenckimi.

Analitycy ostrzegają, że bez bodźców fiskalnych dochody gospodarstw domowych będą pod presją w ostatnich miesiącach 2020 r., co z kolei przełoży się na niższe wydatki konsumentów.

Kolejnym problemem dla gospodarki amerykańskiej jest niższa konsumpcja ze względu na zagrożenie epidemiczne.

Do drugiej połowy sierpnia 130 milionów Amerykanów stwierdziło, że unikają jedzenia w restauracjach - wynika z najnowszego badania US Census Bureau.

„Ożywienie w tej chwili jest wrażliwe i bez dodatkowych bodźców będzie bardziej podatne na negatywne czynniki ryzyka dla pogorszenia się sytuacji. Nie ma wątpliwości, że pełne wygaśnięcie zasiłku dla bezrobotnych odbije się na dochodach gospodarstw domowych, a tym samym zmniejszy wydatki konsumentów” - powiedział Gregory Daco, główny ekonomista ds. Stanów Zjednoczonych w Oxford Economics.

Władze Chin poinformowały w piątek, że nałożyły ograniczenia na personel ambasady USA i ich konsulatów w Chinach kontynentalnych i w Hongkongu. Są to retorsje w odpowiedzi na amerykańskie środki ogłoszone na początku września.

Rzecznik resortu Zhao Lijian oświadczył, że Stany Zjednoczone powinny "natychmiast poprawić swoje niewłaściwe działanie" i wezwał do wycofania się ze swych wcześniejszych decyzji. "Te działania USA poważnie naruszyły prawo międzynarodowe i podstawowe standardy stosunków międzynarodowych" - zaznaczył rzecznik.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że nie będzie przedłużenia terminu, który wyznaczył na sprzedaż TikToka do 14 września.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w sierpniu wzrosły o 0,4 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 1,3 proc. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +1,2 proc. rdr.