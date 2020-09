"W październiku spółka wchodzi na NewConnect. Autoryzowanym Doradcą jest INC. Spółka przeszła pozytywnie weryfikację pod kątem formalnym. Na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przyjęto stosowne uchwały w tym zakresie. Spółka nie planuje dodatkowych emisji przy wejściu na giełdę" - powiedział ISBtech Kurkowski.



Gra "Don't be Afraid" spółki będzie miała premierę 1 października.



"Premiera powinna zainicjować ostatnią fazę procesu upublicznienia spółki. Dotychczasowe sygnały z rynku wskazują, że produkcja powinna spotkać się z dobrym odbiorem rynku w ramach promocji tytułu spółka udostępniła w czerwcu br. darmowe samodzielne rozszerzenie, które nosi nazwę Don't be Afraid - The First Toy. Tytuł na Steam ma ok 89 800 pobrań oraz 91% pozytywnych komentarzy" - dodał prezes.



Zaznaczył, że spółka "systematycznie buduje swoje aktywa".



"Hydra Games będzie wydawcą gry 'The Last Show of Mr. Chardish' (wcześniejszy roboczy tytuł: 'Ars Fabulae') - produkcji studia Punk Notion. We wrześniu br. odbyła się premiera prologu gry - grywalne wprowadzenie - do 'The Last Show of Mr. Chardish', zatytułowane 'Act I', stanowiące unikalną możliwość zapoznania się z tytułem, którego premiera planowana jest na IV kwartał br. Spółka planuje rozpocząć portowanie gier na VR. Finalizuje już stosowne partnerstwa w tym obszarze. Dzięki temu będzie pełnić rolę zarówno wydawcy dla przeportowanych gier, jak również producenta własnych tytułów VR. Pierwszym tytułem, jaki udostępni na urządzenia wirtualnej rzeczywistości będzie oczywiście Don't be Afraid" - podsumował Kurkowski.



Hydra Games to firma z branży gier komputerowych należąca do grupy RLTY.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ISBtech)