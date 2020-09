Skonsolidowana strata netto ogółem w I poł. 2020 r. wyniosła 637 mln zł wobec 1 765 mln zł zysku rok wcześniej.



"Wynik netto (-637 mln zł) jest efektem zdarzeń jednorazowych o niegotówkowym charakterze - utrata wartości akcji posiadanych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. oraz utrata bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.



Zysk operacyjny wyniósł 271 mln zł wobec 2 446 mln zł zysku rok wcześniej.



Wynik EBITDA wyniósł 2 805 mln zł wobec 4 395 mln zł rok wcześniej, natomiast EBITDA powtarzalna - odpowiednio: 3 117 mln zł wobec 3 299 mln zł rok wcześniej.



"Raportowany zysk EBITDA Grupy PGE w I półroczu 2020 roku wyniósł 2,8 mld zł, spadek głównie ze względu na czynniki jednorazowe (dodatkowe uprawnienia do emisji CO2 w ubiegłym roku, wyższy poziom rezerw rekultywacyjnej i aktuarialnej w I półroczu 2020 roku). Powtarzalny zysk EBITDA Grupy PGE na poziomie zbliżonym rok do roku 3,1 mld zł wobec braku istotnego wpływu COVID-19 na I półrocze 2020 roku" - napisano w komunikacie.



"Na skonsolidowany wynik Grupy PGE składają się wyniki finansowe poszczególnych segmentów działalności. Największy udział w wyniku Grupy ma segment Dystrybucja oraz Energetyka Konwencjonalna partycypujące odpowiednio w 40% i 28% wyniku EBITDA GK. Segment Ciepłownictwo odpowiada za 18% EBITDA, natomiast segment Energetyka Odnawialna wypracował 11% EBITDA, a Obrót 7% EBITDA" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



Wyniki są zgodne z szacunkowymi danymi opublikowanymi w końcu sierpnia - PGE informowała wówczas, że miała ok. 2 805 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA w I połowie br. Wskazała wtedy, że w wyniku dokonanych odpisów grupa odnotowała ok. -688 mln zł skonsolidowanego wyniku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2020 r.



Jak podano w raporcie półrocznym, skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22 776 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 18 236 mln zł rok wcześniej.



PGE podała w prezentacji wynikowej, że w samym II kw. 2020 r. miała 1 120 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 117 mln zł zysku netto rok wcześniej.



W II kw. 2020 r. EBIT wyniósł odpowiednio: -502 mln zł wobec 1 587 mln zł rok wcześniej, zaś EBIT powtarzalny - odpowiednio: 403 mln zł wobec 563 mln zł.



W II kw. 2020 r. EBITDA wyniosła odpowiednio: 1 036 mln zł wobec 2 597 mln zł rok wcześniej, zaś EBITDA powtarzalna - odpowiednio: 1 347 mln zł wobec 1 501 mln zł.



W II kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 10 185 mln zł wobec 8 676 mln zł rok wcześniej.



Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w I półroczu 2020 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniósł 28,6 TWh, w tym 14,7 TWh z węgla brunatnego (spadek o 14% r/r) i 9,8 TWh z węgla kamiennego (wzrost o 13% r/r).



"Niższy poziom produkcji energii elektrycznej w I półroczu 2020 roku jest głównie efektem mniejszego zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz wyższej generacji źródeł odnawialnych i importu energii, które przełożyły się na niższą generację elektrowni węglowych. Efekt ten został w części ograniczony przez produkcję nowych bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole" - wyjaśniono w komunikacie.



Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 17,3 TWh (spadek o 5% r/r, wpływ niższego zapotrzebowania na energię elektryczną w KSE), a sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 20,1 TWh (spadek o 8% r/r, wpływ obniżenia zapotrzebowania ze strony klientów). Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 27,8 PJ (spadek o 3% r/r ze względu na wyższe temperatury w sezonie ciepłowniczym, częściowo zrekompensowany wzrostem sprzedaży w II kwartale 2020 roku), podano także.



"Grupa PGE kontynuuje dywersyfikację portfolio wytwórczego w kierunku źródeł odnawialnych i paliwa gazowego, będącego paliwem przejściowym w osiąganiu zielonego kierunku i wspierającym rozwój energetyki wiatrowej i słonecznej. W I półroczu 2020 roku elektrownie wiatrowe PGE wyprodukowały o 15% więcej energii elektrycznej niż w analogicznym okresie w 2019 roku, osiągając wynik 0,8 TWh" - czytamy dalej.



Nakłady inwestycyjne w I poł. 2020 r. wyniosły 2 504 mln zł wobec 2 557 mln zł rok wcześniej.



Nakłady inwestycyjne Grupy PGE w I półroczu 2020 roku osiągnęły wartość 2,5 mld zł i były o 2 proc. niższe rok do roku, głównie ze względu na mniejsze nakłady w segmencie Energetyki Konwencjonalnej (zakończenie inwestycji w Opolu, finalna faza realizacji bloku w Turowie). Wzrost nakładów inwestycyjnych w segmencie Energetyki Odnawialnej związany był z rozliczeniem farm wiatrowych Starza/Rybice i Karnice II w Zachodniopomorskiem.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 1 547 mln zł wobec 1 404 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



