"Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu ZM Silesia nie dochowała należytej staranności przy weryfikacji rzetelności podatkowej niektórych ze swoich dostawców, którzy jak się okazało nie odprowadzili do budżetu należnego podatku VAT. W konsekwencji, zdaniem Urzędu, ZM Silesia nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach wystawionych przez nieuczciwych kontrahentów" - czytamy w komunikacie.



Decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. W związku z odmienną oceną powyższych okoliczności Boryszew planuje skorzystać z dostępnych rozwiązań odwoławczych celem zakwestionowania decyzji Urzędu.



"Z całą pewnością będziemy się od tej decyzji odwoływać. W demokratycznym państwie prawa nie może być tak, że organy państwa oczekują, że podatnik samodzielnie wykryje i przewidzi wszelkie przestępcze działania wśród swoich kontrahentów, a nawet wśród partnerów biznesowych tychże kontrahentów. My przedsiębiorcy nie dysponujemy narzędziami, którymi dysponują organy skarbowe, które pomimo dostępu do wszelkich rejestrów i posiadania wielu innych środków, potrzebują często wielu lat pracy, aby oszustów podatkowych wykryć. Nasza grupa kapitałowa, podobnie jak Skarb Państwa, jest ofiarą przestępstw podatkowych. Uczciwi podatnicy nie mogą ponosić konsekwencji tego, że organy podatkowe i organy ścigania nie są w stanie wyeliminować z obrotu gospodarczego oszustów podatkowych Musimy spojrzeć na wyłudzenia VAT szerzej, jako na problem powszechnie istniejący, gdzie faktyczne konsekwencje finansowe w zasadzie ponoszą wyłącznie podmioty uczciwe, które dodatkowo - tak jak w naszym przypadku - faktycznie, a nie pozornie, zakupywały towar od nieuczciwych kontrahentów, zużywany następnie do prowadzonej działalności" - powiedział prezes Boryszewa Piotr Lisiecki, cytowany w komunikacie.



Po przeanalizowaniu otrzymanej decyzji, Boryszew podejmie decyzję w sprawie ewentualnego zwiększenia utworzonych w grupie rezerw na ryzyka związane z niekorzystnymi decyzjami podatkowymi. Aktualnie wartość utworzonych rezerw na ryzyka podatkowe w grupie kapitałowej wynosi 55,6 mln zł, podano także.



Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.



