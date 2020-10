"Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej LW Bogdanka za I-IIIQ 2020:



Przychody ze sprzedaży netto: 1 353 533 tys. zł

EBITDA: 317 648 tys. zł

EBIT: 50 742 tys. zł

Zysk netto: 34 839 tys. zł" - czytamy w komunikacie.



"Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 5 538 tys. ton (wobec 7 127 tys. ton w I-IIIQ 2019), a sprzedaż 5 700 tys. ton (wobec 7 061 tys. ton w I-IIIQ 2019)" - czytamy dalej.



Wpływ na działalność spółki w omawianym okresie miało przede wszystkim zmniejszenie popytu na węgiel energetyczny ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa w pierwszym półroczu 2020. W pierwszym kwartale wynikało ono z ciepłej i wietrznej zimy, a w drugim - ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię w kraju związanego z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa, których skutkiem było spowolnienie procesów gospodarczych, podano również.



"Po okresie spowolnienia nastąpiła normalizacja po stronie popytu na węgiel energetyczny i powrót do poziomów sprzedaży notowanych w poprzednich latach. Niemniej jednak nastąpiły przesunięcia w harmonogramach biegu ścian oraz terminy ich zakończenia, jak również przesunięciu uległy terminy rozpoczęcia kolejnych, przewidzianych do eksploatacji w roku bieżącym, ścian. W konsekwencji, w miesiącu wrześniu, wystąpiły łącznie czynniki ograniczające zakładane postępy ścian oraz realizowane poziomy uzysku. Największy, negatywny skutek, wywołało wystąpienie na jednej ze ścian przyrostu ciśnienia deformacyjnego powodującego ograniczenie funkcjonalności wyrobisk przyścianowych, a tym samym i postępu ściany" - wyjaśniła spółka.



Zarząd przewiduje, że w całym roku 2020 produkcja węgla handlowego wyniesie ok. 7,4 mln ton, podano także.



Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie za trzy kwartały 2020 roku, którego publikację zaplanowano na 26 listopada 2020 roku, podsumowano.



LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)