Od dziś w obrocie giełdowym są dostępne nowe kontrakty terminowe na akcje spółki Allegro.eu. Wprowadzone zostały 3 serie kontraktów terminowych, wygasające: w grudniu 2020 r., marcu 2021 r. oraz czerwcu 2021 r. Mnożnik będzie wynosił 100, poinformowano.

"GPW gotowa jest do szybkiego wprowadzania nowych kontaktów terminowych na pojedyncze akcje, jak tylko zaobserwujemy duże zainteresowanie inwestorów instrumentem bazowym oraz nawiążemy współpracę z animatorem rynku. Debiut spółki Allegro był historycznie największym debiutem, na akcje spółki zapisało się wielu inwestorów instytucjonalnych i ponad 36 tys. inwestorów indywidualnych. Wielkość spółki, imponujące obroty na pierwszych sesjach, szybka ścieżka wejścia do indeksu WIG20 oraz innych globalnych indeksów - te fakty skłoniły zarząd GPW do podjęcia decyzji o wprowadzeniu do obrotu kontraktów na Allegro zaledwie tydzień od debiutu giełdowego spółki" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie.

Akcje spółki Allegro.eu zadebiutowały 12 października na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 51,16% i wyniósł 65 zł.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od października 2020 r.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.