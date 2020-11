Wczoraj WIG20 odbijał po dużych spadkach z ubiegłego tygodnia. Działo się to na relatywnie przyzwoitych, aczkolwiek istotnie mniejszych obrotach. Dlatego też wczorajszy optymizm przełożył się na dobre dzisiejsze otwarcie wspierane kolejną wzrostową sesją niemieckiego indeksu. Jeżeli dzisiaj WIG20 uda się zakończyć dzień powyżej poziomu 1 560, to inwestorzy nastawieni na spadki będą mieli wstępne powody do niepokoju.

To będzie wyzwanie dla WIG20, ponieważ sytuacja jest bardzo trudna. Podczas gdy akcje branży bankowej są w głębokiej bessie, problemem dla inwestorów nastawionych na wzrosty mogą być przede wszystkim Allegro i CD Projekt. Obie spółki mają w WIG20 udział 26%, a ich notowania są nadal na bardzo wysokich poziomach, podczas gdy światowy nastrój wokół branży e-commerce i producentów gier powoli się pogarsza. Dobrą miarą nastroju pierwszej branży jest kurs Amazon, a drugiej - cena koszyka akcji producentów gier w CMC Markets. Oba wskaźniki spadają i zbliżają się do dołków z września.

Akcje Allegro wzrosły o ponad 100% od dnia zapisów po cenie emisyjnej w mniej niż miesiąc. Wycena zmieniła się więc skokowo. Jednak w drugiej połowie października podejście światowych inwestorów do rynku e-commerce zaczęło się powoli zmieniać na mniej optymistyczne. Akcje Amazona zanotowały drugi niższy niż wrześniowy szczyt i powoli zaczęły tracić na wartości. W piątek przecięte zostało ważne krótkoterminowe wsparcie, a wczoraj kurs Amazona znalazł się jeszcze niżej. Od październikowego szczytu kurs spadł o ponad 14%. Sama wartość spadków nie jest przerażająca, biorąc pod uwagę wcześniejsze imponujące wzrosty, jednak ważny jest zmieniający się nastrój wokół branży e-commerce. Dla akcji Allegro zejście poniżej 80 złotych potwierdzi zmianę nastrojów. Żaden dynamiczny ruch cen nie jest niemożliwy, a każde 1% zmiany kursu istotnie będzie wpływać na WIG20.

350 zł to kluczowy poziom dla kursu akcji CD Projekt. Poziom ten był kilkukrotnie testowany w ostatnich miesiącach i stanowił ważne wsparcie dla cen. Jeżeli dzisiaj kurs nie wróci powyżej tego poziomu to na tych akcjach może zrobić się nerwowo. Odłożona premiera 'Cyberpunk' wprowadziła sporo niepewności. Trzeba pamiętać jak wiele zależy od sprzedaży i jak duże są oczekiwania zysków w stosunku do wywindowanej ceny, szczególnie gdy atmosfera wokół branży gier pogorszyła się w ostatnim okresie.

Dzisiaj inwestorzy będą przede wszystkim czekali na wyniki wyborów w USA. Faworytem jest Joe Biden i jego wygrana nie zaskoczy nikogo. Przypuszczalnie nawet niespodzianka i wygrana Donalda Trumpa, po opanowaniu krótkoterminowych emocji, nie zmieniłaby dużo na rynkach. Inwestorzy boją się jednak innego scenariusza, czyli nieznacznej różnicy w głosach i próby podważenia dokładności wyniku. To mogłoby wydłużyć cały proces, a im dłużej nie jest znany nowy prezydent, tym dłużej nie będzie kolejnych decyzji dotyczących pakietów wspierających gospodarkę. Dokładnie to samo dotyczy rozstrzygnięć wyborów senackich.

Reklama

Niezależnie od oczekiwań na wyniki wyborów w USA dzisiaj poznamy jeszcze kilka danych makroekonomicznych, które mogą wpłynąć na zmienność rynków. O godzinie 14:55 poznamy wyniki sprzedaży detalicznej w USA mierzonej indeksem redbook, a o 16:00 całkowite zamówienia fabryczne. Spodziewany jest niewielki spadek w porównaniu do poprzedniego odczytu (0,5% wobec 0,7% uprzednio).