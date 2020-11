"Jeśli nasz koszt finansowania jest na poziomie 90 pb, to jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie wyjść na zysk nawet przy tak niskich stopach procentowych. Mamy nadzieję, że one kiedyś pójdą w górę, to by nam to mocno przyspieszyło" - powiedział prezes podczas telekonferencji.



"Jeżeli wrócimy do normalności, bank w dość krótkim czasie może stać się dochodowy" - dodał.



Koszt odsetkowy bazy depozytowej GNB wyniósł 0,9% w III kw., tj. 56 pb poniżej poziomu z II kw. i 107 pb niżej r/r.



"Koszty depozytów spadły poniżej 90 pb. Tu mamy jeszcze spore pole do poprawy" - zaznaczył prezes.



Jak poinformował członek zarządu Maciej Kleczkiewicz, pod względem kosztów finansowania, cała baza kredytowa jest już dostosowana do obecnego poziomu stóp procentowych.



"W ciągu całego roku koszt bazy depozytowej został obniżony o blisko 110 bp , jeszcze brakuje nam ok. 30 pb, żeby po stronie depozytowej zaabsorbować decyzje banku centralnego" - zaznaczył Kleczkiewicz.



Bank podał w prezentacji, że koszt pozyskania depozytów detalicznych na koniec września 2020 roku był na poziomie 64 pb.



Koszt finansowania wyniósł 1,41% w III kw. br. wobec 2,16% w III kw. 2019 r., zaś narastająco wyniósł na koniec września wyniósł 1,53% wobec 2,43% rok wcześniej.



Getin Noble Bank odnotował 69,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 100,62 mln zł straty rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. bank miał 426,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 346,9 mln zł straty rok wcześniej.



Jak poinformował prezes, prace nad weryfikacją planu naprawy jeszcze trwają. Nie ujawnił jednak, kiedy dokument zostanie złożony do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).



"Prace trwają, one się toczą swoim biegiem, nie widzimy tu żadnych opóźnień, ani problemów" - powiedział Klimczak.



Na początku września GNB informował, że jest w trakcie weryfikacji i aktualizacji założeń planu naprawy w celu dostosowania go do nowych realiów gospodarczych i rynkowych wynikających ze skutków pandemii COVID-19.



"Plan [naprawy] był zaakceptowany na początku tego roku i on jest realizowany. Nie ma zagrożeń, że on się zdezaktualizował, realizujemy to, co możemy w obecnych warunkach rynkowych" - zaznaczył.



"Luka kapitałowa pozostaje na podobnym poziomie jak w poprzednim kwartale, tj. 1,2 mld zł na poziomie łącznego wskaźnika" - powiedział Kleczkiewicz.



Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.



(ISBnews)