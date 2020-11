"Dynamika wzrostu WIG20 w ostatnich dwóch tygodniach jest dla mnie pewnym zaskoczeniem. Odbicie od poziomu ok. 1.500 pkt. do ponad 1.800 pkt. w tak krótkim czasie stwarza teraz ryzyko korekty. Aktualnie WIG20 dotarł do ważnego oporu przy 1.810 pkt., i jeżeli w czwartek indeks krajowych blue chipów zacznie od wzrostów, to kolejnym ważnym oporem dla WIG20 będzie poziom 1.880 pkt., czyli okolice szczytu z marca. Z kolei wsparciem dla WIG20 są obecnie okolice 1.630-1.650 pkt." - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku Kamil Jaros.

Zdaniem analityka, dalszy kierunek dla WIG20 powinien zostać wyznaczony przez kondycję zagranicznych indeksów, m.in. niemieckiego DAX-a.

"W przypadku zagranicznych indeksów od tygodnia niewiele się na nich dzieje. Po informacji o szczepionce Pfizera z zeszłego tygodnia indeksy mocno wystrzeliły w górę, a potem zaczęły się stabilizować. Tego obrazu nie zmieniła nawet informacja z tego tygodnia o szczepionce Moderny. DAX jest na podobnych poziomach od niemal tygodnia. Po tygodniu ruchu bocznego, inwestorzy czekają na kierunek, który DAX obierze po okresie stabilizacji. Będzie to miało istotne przełożenie na polski rynek akcji" - ocenił.

Na zamknięciu środowej sesji WIG20 wzrósł 0,94 proc. do 1.810,43 pkt., WIG zwyżkował 0,87 proc. do 52.232,17 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,74 proc. do 3.725,52 pkt., a sWIG80 zyskał 0,54 proc. osiągając poziom 14.884,45 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.174 mln zł, z czego 964 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (213 mln zł), które po raz siódmy z rzędu zniżkowały. Podczas sesji w środę Allegro zostało przecenione o 0,87 proc.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 0,42 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,16 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 12 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor chemiczny, który poszedł w górę ok. 6 proc., a także branża leków, zwyżkująca 5,62 proc.

Z kolei najbardziej na wartości stracił WIG-górnictwo (w dół 1,36 proc.).

Wśród krajowych blue chipów największy wzrost, bo o 5,59 proc., miał miejsce w przypadku CCC.

Mocno do góry poszły również notowania PKN Orlen, które zyskały ponad 4 proc., a także akcje PGNiG, które podrożały o ok. 3 proc.

1,74 proc. do góry poszły notowania PGE. Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w III kw. 2020 roku 273 mln zł wobec 471 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1.546 mln zł wobec 1.677 mln zł przed rokiem i była zgodna z wcześniejszymi szacunkami.

Po raz dziewiąty z rzędu wzrosły akcje PKO BP - tym razem w górę 1,26 proc.

Z kolei największej przeceny w WIG20 doznały akcje JSW - starta 5,41 proc., a także LPP zniżkujące 2,51 proc.

Na początku środowej sesji LPP podało, że planuje sprzedać w trybie budowania przyspieszonej księgi popytu 17.099 akcji własnych. Z kolei pod koniec sesji poinformowano, że inwestorzy instytucjonalni zgłosili popyt na wszystkie akcje własne LPP sprzedawane w trybie budowania przyspieszonej księgi popytu. Spółka sprzedaje 17.099 akcji własnych, które stanowią 0,97 proc. kapitału zakładowego i uprawniają do 0,55 proc. głosów na WZ po 6.600 zł za sztukę.

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o 14,29 proc. do góry poszły akcje Biomedu Lublin.

9,76 proc. zyskały akcje Ten Square Games, a 6,9 proc. do góry poszły notowania PKP Cargo.

W górę o 1,33 proc. poszły notowania 11 bit studios. Wynik EBITDA 11 bit studios w trzecim kwartale 2020 roku sięgnął 11,3 mln zł i był o 12,3 proc. wyższy od średniej prognoz analityków. Wynik wzrósł rok do roku o 84 proc.

W mWIG40 najbardziej stracił ING Bank Śląski - spadek ok. 4 proc. oraz Mercator zniżkujący 3,79 proc.

W dół o 0,76 proc. poszły notowania Comarchu. Zysk netto grupy w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 32,5 mln zł i był o 23,6 proc. niższy rok do roku. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 29,5 mln zł. Wynik EBITDA sięgnął 64,5 mln zł i był o 2,9 proc. niższy od oczekiwań.

Wśród spółek zgromadzonych w sWIG80 najmocniej wzrósł Wielton - zyskał ok. 22 proc.

Wielton zanotował w III kw. 11,2 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom j.d., co oznacza spadek o 11,3 proc. rdr. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wyniku na poziomie 2,7 mln zł.

Na drugiej pozycji pod względem wzrostów w indeksie małych spółek sesję zakończył Work Service (wzrost o 7,23 proc.).

W sWIG80 najbardziej straciły akcje Mirbudu - poszły w dół 4,37 proc.