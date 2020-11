"Na dziś bardziej będziemy skupieni na wykorzystaniu efektu z przejęcia Termetu i Testera, niż na jakimś redefiniowaniu samego celu [finansowego strategii]. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że na pewno do połowy roku 2021, kiedy znajdziemy się w nowym układzie całej grupy, nie będziemy chcieli głębokiej analizy [celów finansowych] przeprowadzać, tym bardziej, że przegląd strategii robiliśmy latem. Wydaje nam się, że na dzień dzisiejszy jesteśmy na bieżąco" - powiedział prezes Wojciech Gątkiewicz podczas wideokonferencji prasowej.



Dodał, że spółka chce też na razie poobserwować rozwój sytuacji na rodzimym rynku i w globalnej gospodarce.



"Wrócimy do tematu strategii w połowie przyszłego roku" - zakończył.



"Zdecydowanie ważniejsze jest dokończenie tej transakcji i to, że to przejęcie się bardzo dobrze wpisuje w naszą strategię. Aczkolwiek ona będzie wymagała weryfikacji pod kątem jak najlepszej konsumpcji tego przejęcia i dopasowania pewnych procesów. Poza weryfikacją celów finansowych, dużo ważniejszy jest przegląd tej strategii pod kątem dopasowania jej, by synergie były jak najlepsze" - dodała wiceprezes Aneta Raczek.



Zarząd podkreślił, że zamknięcie transakcji przejęcia zależy wyłącznie od tempa pracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). "Mamy czas do 31 marca i w tym czasie wszystko powinno się wydarzyć" - powiedział Gątkiewicz.



Pytany o ewentualne kolejne przejęcia, w tym zagraniczne, wskazał, że na razie spółka koncentrować się będzie na szybkim wykorzystaniu bieżącej transakcji, ale "nie oznacza to zakończenia przyglądania się rynkowi".



W lipcu br. zarząd podtrzymał cele strategiczne przyjęte w 2019 r.



Przyjęta w marcu 2019 r. strategia Ferro na lata 2019-2023, tzw. Strategia F1, zakłada osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie 700 mln zł i skonsolidowanej EBITDA sięgającej 90 mln zł w 2023 r.



Łączna bazowa wartość transakcji przejęcia Termetu i Testeru to 50,75 mln zł. Może ona zostać powiększona o kwotę dodatkową, uzależnioną od wyników finansowych Termetu osiągniętych w roku 2020 (tzw. earn-out), w maksymalnej wysokości 9,97 mln zł.



Termet jest dostawcą nowoczesnych urządzeń grzewczych - począwszy od etapu projektowania, poprzez wykonawstwo, profesjonalną dystrybucję oraz obsługę serwisową. W ofercie Termetu znajdują się różnego typu kotły gazowe - kondensacyjne i standardowe, podgrzewacze wody oraz rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, w tym pompy ciepła. Termet realizuje pełny cykl badawczo-rozwojowy, posiada własne biuro projektowo-konstrukcyjne oraz laboratorium badawcze, w którym opracowywane są nowe technologie wykonawstwa oraz dokumentacja konstrukcyjna produktów.



Tester zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem oraz sprzedażą elektronicznych układów sterowania i automatyki do urządzeń gazowych oraz produkcją i obróbką specjalistycznych systemów orurowania dla branży grzewczej i chłodniczej. Istotnym odbiorcą urządzeń spółki Tester jest Termet. Łączne przychody i wynik EBITDA przejmowanych spółek za 2019 r. skalkulowane na potrzeby transakcji wyniosły odpowiednio 126 mln zł i ok. 10 mln zł. Spółki zatrudniają łącznie ponad 300 osób.



Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2019 r. miało 451,26 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)