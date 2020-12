"W tym tygodniu motorem wzrostów WIG20 jest bardzo dobre zachowanie się akcji CD Projektu. Spółka na dziewięć dni przed premierą gry +Cyberpunk 2077+ wyraźnie zaznacza się jako element wzrostowy indeksu. Dodatkowo handlowi na akcjach CD Projektu towarzyszą duże obroty zarówno w poniedziałek, jak i dzisiaj było to ok. 400 mln zł. Kolejną spółką, która bardzo pozytywnie wpływa na WIG20 jest KGHM, któremu pomaga korzystne zachowanie się rynku miedzi" - powiedział PAP Biznes Tomasz Czarnecki.

„Nie widzę większych zagrożeń dla krajowego rynku akcji w najbliższym czasie, które mogłyby spowodować gwałtowną wyprzedaż akcji. Dlatego spodziewam się dobrej końcówki roku na GPW i główne indeksy warszawskiej giełdy powinny pokonać swoje wakacyjne szczyty. W kolejnych dniach do dobrej dyspozycji takich spółek jak KGHM i CD Projekt może też dołączyć sektor bankowy, który we wtorek lekko odbił po poniedziałkowej słabości" - dodał.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 zyskał 1,28 proc. do 1.853,38 pkt., WIG zwyżkował 0,56 proc. do 52.932,37 pkt., mWIG40 poszedł w dół 1,61 proc. do 3.668,81 pkt., a sWIG80 zyskał 0,16 proc. do 14.880,78 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.370 mln zł, z czego 1.052 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (383 mln zł) oraz PKN Orlen (133 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał ok. 0,75 proc., a S&P 500 zwyżkował o 1,18 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 9 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-budownictwo (w dół 2,99 proc.) oraz WIG.Games (o 2,98 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor górniczy - bo 4,75 proc., a także branża chemiczna, zwyżkująca 2,01 proc.

Najmocniej do góry w WIG20 poszły akcje KGHM - o 5,37 proc. do 157 zł. Kurs producenta miedzi znajduje się na swoich tegorocznych maksimach i jest najwyżej od marca 2013 r.

Analitycy Goldman Sachs, w raporcie z 1 grudnia, podnieśli 12-miesięczną prognozę cen miedzi do 9.500 USD/t z 7.500 USD/t wcześniej. Na 2021 rok prognozują średnią cenę miedzi w wysokości 8.625 USD/t, a na 2022 rok 9.175 USD/t.

Kurs CD Projektu na koniec dnia poszedł w górę o 4,24 proc. do 406 zł. W poniedziałek producent gier komputerowych także mocno zwyżkował, bo aż o 7,39 proc.

Jak poinformował PAP Biznes analityk techniczny BM mBanku, Piotr Neidek, najbliższym oporem dla CD Projektu jest teraz poziom 420 zł.

"O dalszych predykcjach będzie można mówić w momencie zamknięcia dnia powyżej 420 zł, gdyż jak na razie papier zaczął walczyć z tym oporem" - powiedział.

Na kolejnych miejscach pod względem zwyżek w WIG20 znalazły się: PKN Orlen - kurs wzrósł blisko 3 proc., a także Alior, który zyskał 2,86 proc.

O 2,27 proc. wzrósł kurs akcji PZU.

Podczas wtorkowych notowań najmocniej zniżkowały akcje JSW - o 3,56 proc., a także Lotosu - o 2,74 proc.

W dół o 0,71 proc. do 6,285 zł poszły też akcje Orange Polska. Notowaniom spółki nie pomogła informacja, że analityk Wood & Company Piotr Raciborski podniósł rekomendację dla Orange Polska do "kupuj" z "trzymaj", a cenę docelową akcji tej spółki ustalił na 7,81 zł.

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o ok. 8,2 proc., w górę poszła Energa.

Istotnie zwyżkowały także: Ciech (wzrost o 3,87 proc.), ING Bank Śląski (o 2,21 proc.).

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkowały: Ten Square Games - o 12,74 proc. oraz Budimex - o 6,74 proc.

Według szacunków portalu Sensor Tower, przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wyniosły w listopadzie ok. 7 mln USD, czyli o około 2 mln USD mniej niż w październiku. Grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 1,1 mln razy wobec 1,4 mln w październiku.

Zdaniem Konrada Księżopolskiego z Haitong Banku, przychody gry "Fishing Clash" mogą być w grudniu, podobnie jak w listopadzie niższe niż do tej pory.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: Ambra - o 7,8 proc., Ferro - o 7,32 proc.

Analitycy Millennium DM, w raporcie z 26 listopada, podwyższyli cenę docelową dla akcji Ambry z 21,3 zł do 27,2 zł, a rekomendację do "kupuj" z "akumuluj". Za akcję spółki na koniec sesji trzeba było zapłacić 18,65 zł.

Z kolei najmocniej w dół, bo o ponad 10 proc., poszedł Work Service. Mocno na wartości, bo 8,05 proc., stracił też kurs akcji Global Cosmed.

Na szerokim rynku ponad 21 proc. - przy obrotach przekraczających 14,88 mln zł - zyskał OPTeam. Zarząd OPTeam zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 14,98 zł na akcję, co daje łącznie 117,9 mln zł.