"Dokument konsultacyjny zawiera analizę oraz szczegółowy opis proponowanych zmian, które zostały zdefiniowane na podstawie przeprowadzonych prac badawczych. Przedstawione do konsultacji zmiany dotyczą:



- wprowadzenia dodatkowego kryterium kwalifikacji spółek do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30, zdefiniowanego jako wskaźnik obrotu (MWO)



- zasad wyznaczania punktów rankingowych na potrzeby tworzenia rankingu spółek, które mogą wejść do WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30



- zasad kwalifikacji spółek notowanych równolegle na rynkach innych niż rynek GPW S.A. (w dual listingu) do indeksów mWIG40 i sWIG80" - czytamy w komunikacie.



Konsultacje publiczne były poprzedzone etapem konsultacji z organem doradczym w postaci Komitetu Indeksów Giełdowych, zrzeszającym aktywnych na rynku kapitałowym ekspertów, oraz Komitetem Nadzorczym Wskaźników Rynku Kapitałowego - jednostką nadzorczą w rozumieniu unijnego Rozporządzenia BMR.



Proponowane zmiany powstały w związku z zainteresowaniem i wnioskami uczestników rynku o zabezpieczenie reprezentatywności flagowych Indeksów zgodnie z celem ich pomiaru, wyrażonym w Regulaminie Rodziny Indeksów Giełdowych, podano także.



GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.



