Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,38 proc. i wyniósł 30.129,83 pkt.

S&P 500 zwyżkował 0,07 proc. i wyniósł 3.690,01 pkt. Indeks ten zakończył serię czterech spadkowych dni z rzędu.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,29 proc., do 12.771,11 pkt.

Prezydent USA Donald Trump odrzucił we wtorek wieczorem przyjęty przez Kongres pakiet stymulacyjny dla gospodarki o wartości 900 miliardów dolarów. Nazwał go "hańbą" i wezwał w szczególności do zwiększenia pomocy amerykańskim rodzinom.

Stymulację fiskalną powiązano w propozycji Kongresu z ustawą budżetową. Pakiet ustaw warty jest łącznie około 2,3 biliona dolarów, z czego około 900 miliardów to pakiet na czas koronawirusa, który Republikanie i Demokraci negocjowali od wakacji.

„Trump zniweczył nadzieje na wsparcie fiskalne USA, odmawiając podpisania ustawy, która została uchwalona po długotrwałym impasie między Demokratami a Republikanami. Nadzieje na rajd Świętego Mikołaja zostały tragicznie rozwiane” - napisali analitycy z Mizuho w raporcie.

Analityk Jeffrey Halley z Oandy napisał w raporcie, że inwestorzy mogą uważać, że „Trump blefuje”. Kongres może też odrzucić weto prezydenta.

"Na rynkach może być samozadowolenie, ponieważ ustawodawcy opuszczają Waszyngton, ale rynki wydają się wstrzymywać ze sprzedażą, dopóki sytuacja się nie wyjaśni” - powiedział Halley.

Akcje Pfizera rosły 1,5 proc. Firma zawarła z rządem USA umowę, na mocy której producent leków i jego partner BioNTech dostarczą 100 milionów więcej dawek swojej szczepionki Covid-19, zwiększając całkowitą liczbę, którą Pfizer zgodził się dostarczyć, do 200 milionów.

Supernus Pharmaceuticals zyskał 16 proc. Firma farmaceutyczna ogłosiła pozytywne wyniki trzeciego etapu badania swojego eksperymentalnego leku na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Supernus jest już w trakcie ubiegania się o dopuszczenie leku dla pacjentów w wieku 6-17 lat i zakładając pomyślny wynik planuje złożenie dodatkowego wniosku o stosowanie leku w leczeniu ADHD u dorosłych.

W ciągu najbliższych godzin możliwe jest zawarcie porozumienia UE z Wielką Brytanią w sprawie umowy handlowej po brexicie - powiedziało PAP źródło dyplomatyczne. Informacje o zbliżeniu stanowisk przekazał przedstawicielom państw UE we wtorek główny unijny negocjator Michel Barnier. Telewizja ITV również doniosła o możliwości zawarcia porozumienia w środę przez obie strony.

We wtorek główny negocjator unijny ds. brexitu Michel Barnier powiedział przed spotkaniem z ambasadorami UE w Brukseli, że UE czyni „ostatnie wysiłki”, aby zawrzeć umowę handlową z Wielką Brytanią, chociaż nadal istnieją głębokie rozdźwięki w kwestii praw do połowów.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 803 tys. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 885 tys. wobec 882 tys. poprzednio, po korekcie z 885 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła 5,337 mln w tygodniu, który skończył się 12 grudnia wobec oczekiwanych 5,558 mln i poprzednio 5,507 mln, po rewizji z 5,508 mln.

Wydatki amerykańskich konsumentów w listopadzie spadły o 0,4 proc. mdm, po wzroście o 0,3 proc. mdm we wrześniu, po rewizji z 0,5 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Oczekiwano -0,2 proc. mdm.

Dochody Amerykanów w XI spadły o 1,1 proc. wobec spadku o 0,6 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -0,7 proc. Tu rynek oczekiwał -0,3 proc. mdm. (PAP)