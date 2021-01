"Chcemy generować jak najwięcej korzyści środowiskowych i ekonomicznych poprzez efektywne przetwarzanie odpadów powydobywczych i realizację zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Nasza kopalnia w Brzeszczach, jako pierwsza w kraju, uzyskała status kopalni bezodpadowej. Dążymy do sytuacji, w której wszystkie nasze trzy zakłady górnicze będą generowały jedynie takie produkty uboczne, które mogą być powtórnie wykorzystywane na rynku budowlanym, z korzyścią dla środowiska naturalnego" - powiedział prezes Taurona Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie.



W 2020 roku w Tauronie Wydobycie wyprodukowano 450 tys. ton kruszywa, które znalazło zastosowanie w drogownictwie, niwelacji terenów, budowach pomocniczych kolei, a przede wszystkim w budownictwie hydrotechnicznym do budowy wałów przeciwpowodziowych. Łącznie w ostatnich trzech latach 1,5 mln ton odpadów z kopalń Taurona przetworzono w pełnowartościowe produkty i wprowadzono na rynek.



Tauron Wydobycie stopniowo eliminuje źródła powstawania odpadów w kopalniach poprzez przetwarzanie ich w nowatorskich instalacjach na użyteczne produkty - w postaci granulatów mułowych, kruszyw oraz mieszanek kruszywowo-spoiwowych. Ustawa o odpadach daje możliwość uzyskania decyzji o uznaniu odpadu za produkt uboczny pod warunkiem, że jego zastosowanie jest pewne i spełnia wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi.



W roku 2020 spółki Tauron Wydobycie i Bioeko Grupa Tauron uzyskały w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów krajową ocenę techniczną dla kruszywa naturalnego z łupka powęglowego, które może być stosowane w budownictwie komunikacyjnym do dolnych warstw nasypów i uzupełnienia terenu przy budowie dróg. Uzyskanie tego certyfikatu pozwoliło wprowadzić na rynek nowy produkt o nazwie handlowej Tauronit D.



"Obecnie kruszywa powydobywcze z zakładów górniczych Tauron Wydobycie wykorzystywane są przykładowo przy rozbudowie drogi krajowej numer 81 oraz przy inwestycjach związanych z przebudową wałów przeciwpowodziowych w okolicach Oświęcimia. W planach jest również wykorzystywanie tych kruszyw przy budowie nowej trasy S-1" - czytamy dalej.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



(ISBnews)