"Łączna liczba akcji sprzedawanych w ramach oferty wynosi 175 000 000, co stanowi 35 proc. akcji, przy założeniu niewykonania opcji dodatkowego przydziału; jeżeli opcja dodatkowego przydziału zostanie wykonana w całości, liczba akcji oferowanych wzrośnie do 201 250 000, co stanowi 40,3 proc. akcji" - czytamy w komunikacie.

W ofercie odnotowano wielokrotną nadsubskrypcję przy dużym popycie ze strony inwestorów instytucjonalnych z całego świata. Oferta składa się wyłącznie z ofert prywatnych skierowanych do określonych inwestorów instytucjonalnych w różnych państwach, w tym w Holandii, podano także.

Wartość oferty to 2,8 mld euro przy założeniu niewykonania opcji dodatkowego przydziału lub 3,2 mld euro przy założeniu pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału.

W ubiegłym tygodniu InPost rozpoczął ofertę publiczna do 175 mln istniejących akcji (stanowiących 35% kapitału). Przedział cenowy akcji ustalono na 14-16 euro. Oczekiwanym dzień debiutu akcji na Euronext Amsterdam był 29 stycznia, jednak po skróceniu terminów oferty jest to 27 stycznia.

Reklama

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Liczba Paczkomatów InPost przekraczała 10 770 urządzeń na koniec 2020 r.