"Po ostatnich spadkach, indeksy z warszawskiego parkietu w środę zwyżkowały. Dzisiejsze zachowanie WIG20 sugeruje, że obszary wsparcia indeksu krajowych blue chipów będą bronione. Przypomnijmy, że kluczowym wsparciem dla WIG20 są teraz okolice 1.850 pkt. Po środowej sesji WIG20 jest wyraźnie nad poziomem 1.900 pkt. i wydaje się, że w najbliższym czasie jest szansa, aby krajowy rynek akcji się podniósł. Zwłaszcza, że zwyżkują zachodnie indeksy, m.in. DAX wykonał ruch w górę, co sugeruje, że faza korekty niemieckiego indeksu się zakończyła" - powiedział PAP Biznes analityk BM mBanku Kamil Jaros.

Analityk ocenia, że to może być dobry moment na ewentualne giełdowe zakupy.

"WIG20 ma dobre perspektywy. Uważam, że obecnie na polskim rynku akcji jest korzystna sytuacja pod kątem relacji ewentualnego zysku do ryzyka. Jest szansa, że rynek się podniesie, a jako ewentualny stop loss dla WIG20 może posłużyć wspomniany poziom 1.850 pkt." - ocenił.

Na zamknięciu środowej sesji WIG20 zyskał 0,80 proc. przyjmując poziom 1.937,90 pkt., WIG zwyżkował 0,99 proc. do 57.596,33 pkt., mWIG40 poszedł w górę 1,70 proc. do 4.295,53 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,85 proc. do 17.593,64 pkt. Poprzednie pięć sesji mWIG40 i sWIG80 kończyły pod kreską.

Obroty na GPW wyniosły 1.145 mln zł, z czego 848 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach KGHM-u (121 mln zł) oraz CD Projektu (89 mln zł).

Spore obroty towarzyszyły także notowaniom spółki Huuuge - 34 mln zł. Kurs niedawnego debiutanta Huuuge zyskał w środę 5 proc. i wyniósł 44,1 zł. Spółka we wtorek straciła 11,87 proc. Z kolei w poniedziałek kurs spółki zniżkował o 3,73 proc., a w piątek o 1 proc.

Analitycy wskazują, że relatywnie słabe zachowanie kursu w pierwszych dniach na GPW mogło wynikać ze splotu kilku negatywnych czynników, m.in. dużego popytu spekulacyjnego podczas IPO oraz pogorszenia w ostatnich dniach nastrojów na globalnych rynkach.

"Inwestorzy przyzwyczaili się do tego, że ostatnio kursy spółek, na których w IPO jest duży popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych i detalicznych, mocno rosną podczas debiutów – tak było w wypadku Allegro, PCF Group, Inpost. Nic nie wskazywało na tak słabe otwarcie Huuuge. Część inwestorów detalicznych - a dużo osób kupowało te akcje z lewarem z nastawieniem na krótki termin - widząc spadki, chciało szybko minimalizować straty" - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Łukasz Kosiarski, analityk BM Banku Pekao.

"Nie znamy struktury oferty dla inwestorów instytucjonalnych - być może na etapie alokacji dla poszczególnych inwestorów polskich i zagranicznych oferujący wraz ze spółką popełnili jakiś błąd, który skutkował podażą od którejś grupy inwestorów" - dodał.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 0,86 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,22 proc.

Na warszawskim parkiecie zdecydowana większość - 14 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor chemiczny - o 2,65 proc., a także branża mediów, zwyżkująca o 2,57 proc.

Minimalnie stracił jedynie WIG-telekomunikacja (0,01 proc.).

Liderem wzrostów w WIG20 był Lotos - spółka zyskała 3,88 proc., osiągając poziom 43,1 zł.

W czołówce zwyżek były także: Santander Bank Polska (+3,52 proc. do 212 zł), Dino Polska (+2,66 proc. do 247,4 zł).

0,89 proc. do 203,4 zł wzrósł KGHM. Na giełdzie metali LME w Londynie miedź jest wyceniana blisko najwyższych poziomów od 2011 r. Metal w dostawach 3-miesięcznych zyskiwał rano 1,5 proc. do 9.342,00 USD za tonę.

Po wtorkowej sesji akcje Allegro znalazły się na poziomie 64,65 zł - najniżej od debiutu w październiku zeszłego roku. Podczas sesji w środę akcje spółki wzrosły 0,54 proc. do 65 zł.

Po pięciu spadkowych sesjach, w środę kurs PZU poszedł w górę 0,44 proc. do 29,9 zł.

Podczas notowań w środę w WIG20 najbardziej potaniały akcje Cyfrowego Polsatu - kurs zniżkował 0,29 proc. do 27,4 zł.

Pod kreską znalazły się też akcje LPP, które spadły 0,13 proc. do 7.915 zł.

Najmocniejszą spółką w mWIG40 został Mabion - kurs zyskał 6,35 proc.

Akcjonariusze Mabionu zdecydowali we wtorek o emisji do 2,43 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy.

Istotnie zwyżkowały także: Mercator (o 6,91 proc.), ING Bank Śląski (4,97 proc.).

Jak wynika z szacunków Macieja Marcinowskiego z Trigon DM, w marcowej rewizji indeksów Mercator zastąpi Alior Bank w indeksie WIG20.

Według wstępnych szacunków, zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2020 roku spadł do 313,9 mln zł z 450,3 mln zł rok wcześniej. Wynik okazał się 27 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 246,3 mln zł.

ING Bank Śląski ocenia, że jest przygotowany do oferowania klientom banku ugód w sprawie kredytów CHF w formule zaproponowanej przez przewodniczącego KNF.

1,27 proc. zyskał Budimex, który szacuje, że jego przychody w 2020 roku wyniosły 8,38 mld zł, zysk operacyjny wyniósł 638,6 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 459,5 mln zł.

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkowały Celon Pharma - o 1,43 proc. oraz Benefit Systems, który stracił 1,31 proc.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: Bioton - o 9,28 proc. i Sanwil - o 7,23 proc.

Z kolei najmocniej w dół, bo ponad 4 proc., poszła Netia.

1,77 proc. stracił Getin Noble Bank. Fitch obniżył ratingi Getin Noble Bank do poziomu "CCC" z "CCC+" z perspektywą negatywną.